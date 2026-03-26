Pérez Mackenna impulsa agenda con la Unión Europea con foco en la diversificación comercial e hidrógeno verde

En el año 2025, el bloque fue el quinto socio comercial de Chile, con un intercambio económico superior a los US$ 22.300 millones.

Con el objetivo de consolidar la relación estratégica entre Chile y la Unión Europea (UE), esta semana el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, se reunió con embajadores de ese grupo de naciones, en un diálogo que tuvo como objetivo abordar la implementación del Acuerdo Marco Avanzado (AMA), el Acuerdo Interino Comercial (AIC), así como proyectar nuevas áreas de cooperación para el crecimiento económico y una mejor integración en el escenario global.

El canciller explicó que “necesitamos de Europa para aumentar el comercio y diversificar nuestra base exportadora” y agregó “también para transformar a Chile en un hub de capital humano que le permita a nuestra gente avanzar hacia el desarrollo”.

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Durante el encuentro, también se revisaron iniciativas relacionadas con la estrategia Global Gateway, donde se vislumbran oportunidades de cooperación en áreas como hidrógeno verde, interconexión eléctrica, infraestructura digital y materias primas críticas. De esta manera, se busca orientar el trabajo hacia resultados concretos con un carácter multidimensional en la relación bilateral.

Asimismo, se hizo una revisión del Consejo Conjunto Chile-UE como mecanismo que permite una mayor gobernanza política, incluyendo la colaboración en seguridad, defensa, entre otros asuntos.

Durante 2025, la UE fue el quinto socio comercial de Chile, después de China, Estados Unidos, CPTPP y Mercosur, con un intercambio comercial de US$ 22.359 millones, lo que representa un aumento del 13,6% en comparación al año anterior. Asimismo, hubo un aumento del 17,3% de las exportaciones y del 10,5% de las importaciones respecto de 2024.