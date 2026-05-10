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Pérez Mackenna llega a la India con el impulso al acuerdo comercial en la agenda

El canciller chileno aterrizó en Nueva Delhi para una estancia que se prolongará hasta el 15 de mayo y que incluye una intensa agenda económica.

Por: Equipo DF

Publicado: Domingo 10 de mayo de 2026 a las 08:32 hrs.

India Cancillería acuerdo comercial
<p>Pérez Mackenna llega a la India con el impulso al acuerdo comercial en la agenda</p>

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