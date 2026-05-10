Pérez Mackenna llega a la India con el impulso al acuerdo comercial en la agenda
El canciller chileno aterrizó en Nueva Delhi para una estancia que se prolongará hasta el 15 de mayo y que incluye una intensa agenda económica.
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El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Francisco Pérez Mackenna, inició este domingo una visita oficial de casi una semana a la India, un viaje centrado en avanzar en las negociaciones para un Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA) entre ambas naciones.
El canciller chileno aterrizó en Nueva Delhi para una estancia que se prolongará hasta el 15 de mayo y que incluye una intensa agenda económica.
Tras participar mañana en encuentros con importadores de alimentos y la cámara de comercio ASSOCHAM, Pérez Mackenna mantendrá el martes una reunión clave con el ministro indio de Comercio e Industria, Piyush Goyal, además de intervenir en la Cumbre Anual de Negocios 2026 de la Confederación de la Industria India (CII), informó el Gobierno indio.
La visita se produce en un momento de expansión del intercambio comercial bilateral, que creció cerca de un 50% en 2025 hasta superar los US$ 5.500 millones.
Pese a este auge, Chile solo destina el 3,7% de sus exportaciones a la potencia asiática, que es el país más poblado del mundo, lo que ha llevado a Santiago a buscar un acuerdo que amplíe el actual Acuerdo de Alcance Parcial vigente desde 2007.
El ministro Goyal adelantó recientemente que la India espera concluir "pronto" un tratado de libre comercio con Chile. Según el responsable indio, este acuerdo es fundamental para los intereses de Nueva Delhi, ya que permitiría asegurar el suministro de minerales críticos, como el litio, esenciales para el crecimiento industrial y las necesidades tecnológicas del país.
El miércoles, Pérez Mackenna se reunirá con su homólogo indio, el ministro de Exteriores S. Jaishankar, para abordar la agenda política antes de encabezar un encuentro conjunto con una delegación empresarial chileno-india.
La gira concluirá el jueves con una visita al estado de Karnataka, corazón tecnológico de la India, donde el canciller se reunirá con el ministro de Tecnologías de la Información y Biotecnología, Priyank Kharge, para explorar alianzas en el sector de la innovación.
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