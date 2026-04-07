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Canciller se fija meta para acuerdo con India: “Esperamos cerrarlo este año” y sostuvo que Francia mostró interés por minerales críticos

El ministro de Relaciones Exteriores también se refirió a tareas pendientes en materia legislativa donde puso sobre la mesa la revisión de las inversiones extranjeras en sectores estratégicos.

Por: Rodolfo Carrasco

Publicado: Martes 7 de abril de 2026 a las 16:26 hrs.

Cancillería China Chile Estados Unidos tierras raras Rodolfo Carrasco
<p>Canciller se fija meta para acuerdo con India: “Esperamos cerrarlo este año” y sostuvo que Francia mostró interés por minerales críticos</p>

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