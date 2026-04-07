Canciller se fija meta para acuerdo con India: “Esperamos cerrarlo este año” y sostuvo que Francia mostró interés por minerales críticos

El ministro de Relaciones Exteriores también se refirió a tareas pendientes en materia legislativa donde puso sobre la mesa la revisión de las inversiones extranjeras en sectores estratégicos.

La comisión de Relaciones Exteriores del Senado recibió al canciller, Francisco Pérez Mackenna, anunció que el acuerdo comercial con India (CEPA) es una prioridad y que espera terminar las negociaciones este año.

“Tenemos una negociación importante con India, que es la quinta economía del mundo y crece a velocidades vertiginosas, pero recibe el 3,7% de nuestras exportaciones; así que esperamos cerrar esa negociación este año”, dijo ante los senadores junto con exponer los ejes de la política exterior que espera impulsar.

Agregó que “tenemos avance de las negociaciones con India y se requiere resolver algunos puntos pendientes” anunciando que este miércoles tiene programada una llamada con el ministro de Comercio de India para abordar estos temas.

Sobre India, la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, complementó con que “el acuerdo es prioridad", que ya ha habido cuatro rondas de negociación y que se agendará una quinta, porque de los 16 capítulos, ocho están concluidos.

El canciller afirmó que lo más reciente es que “Chile pide incluir un capítulo de minerales críticos. Sería el primero de un CEPA e India nos mandó una propuesta de acceso a mercados de nuestros bienes exportables, pero de acuerdo a nuestra evaluación esa oferta se debe mejorar”.

Sobre la declaración firmada por Chile con Estados Unidos sobre minerales críticos a días de haber asumido el actual gobierno explicó que “se firmó un documento para sentarnos a conversar”.

Planteó que “Chile tiene varios acuerdos como con Estados Unidos, donde justamente se abre posibilidad de dar seguridad para explotar estas riquezas, la virtud de buscar otros clientes es que otros países se nos han acercado desde que firmamos esa declaración; Francia ya ha mostrado interés en tener algún grado de acceso”.

Sostuvo que “la idea es abrir mercados para poder diversificar mejor nuestra economía, para construir alternativas al cobre y litio”.

El canciller también se refirió a tareas pendientes en materia legislativa donde puso sobre la mesa la revisión de las inversiones extranjeras en sectores estratégicos indicando que “es una brecha que debemos cerrar”.

Dicha postura la ligó con el proyecto de cable chino de telecomunicaciones submarino indicando que “esto lo presento a raíz de lo sucedido con el proyecto de cable chino express. Este proyecto lleva años de trámites, cuando llegue con todos los antecedentes a mi escritorio me pronunciaré”.