Presidente de Bolivia ofrece sus puertos terrestres a Chile para mejorar el tránsito comercial con Brasil

En presencia del Presidente electo José Antonio Kast, el mandatario boliviano, Rodrigo Paz, afirmó que su país tiene "más puertos que ustedes” e instó a mejorar la conectividad regional en beneficio de todos los países involucrados.

El Presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ofreció los puertos terrestres de Bolivia a Chile para que se mejore la conectividad comercial a nivel bioceánica con Brasil, como parte de una visión “pragmática” que entregue beneficios a todos los países.

Esto, en el marco de su participación en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) que se desarrolla en Panamá.

En su exposición frente a otros mandatarios de la región, como José Antonio Kast y Lula da Silva, Paz sostuvo que “viendo al Presidente electo de Chile o viendo al de Brasil les digo: nosotros tenemos más puertos que ustedes, porque tenemos cinco fronteras y en las nuevas relaciones en función del beneficio para nuestros pueblos, el (Océano) Pacífico, a través de Chile o del Perú, será en beneficio de nuestros pueblos y nuestras relaciones”.

Agregó: “Le ofrezco a Chile, también, nuestros puertos ante un mar enorme del continente como es Brasil, porque a través de Bolivia esos puertos territoriales o a través de la hidrovía (Paraguay Paraná) seremos parte de un complemento junto a Uruguay, Paraguay y Argentina".

Cabe señalar que se encuentra en proceso de construcción el corredor Bioceánico Vial o Corredor Capricornio que busca la integración regional con el objetivo conectar de manera eficiente los océanos Atlántico y Pacífico, a través de una extensa red de infraestructuras viales y portuarias involucrando a Brasil, Paraguay, Argentina y Chile, con el fin de facilitar el comercio y fortalecer las relaciones entre estos países.