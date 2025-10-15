Cuentas de la luz: UDI anuncia acusación constitucional contra Pardow y transversalmente piden su salida

En el Congreso piden la salida del secretario de Estado y la oposición lo acusa de “infringir sus labores”

Nuevamente se mueve el piso en La Moneda. No se trata de un fuerte temblor ni mucho menos, sino de una nueva polémica que está haciendo tambalear al ministro de Energía, Diego Pardow, luego que se conociera que, tras corregir la metodología utilizada para aplicar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) al precio de la luz, la Comisión Nacional de Energía (CNE) bajaría las cuentas de la electricidad.

Lo que podría ser una buena noticia, se convirtió en una polémica que podría terminar afectando al titular de la cartera de Energía, puesto que la oposición e incluso sectores del oficialismo en el Congreso exigen su salida.

De hecho,, pues “hoy día nos hemos enterado de que nos han estado cobrando más de lo que correspondía”, por lo que exige una explicación clara del ministro Pardow y de la forma cómo se van a realizar las compensaciones.

El dirigente añadió que, si las explicaciones del secretario de Estado no son suficientes, “supongo que el Presidente de la República lo va a remover de inmediato”. Mientras que el presidente de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara, también militante de la UDI, diputado Marco Antonio Sulantay, exigió la salida de Pardow por lo que calificó de “negligencia inexcusable”.

Sin embargo, más adelante durante la jornada la bancada de diputados gremialista tomó una actitud más dura, anunciando una acusación constitucional en contra del ministro, bajo el argumento de que “es el mecanismo correcto para hacer valer las responsabilidades políticas correspondientes y así evitar que una negligencia de esta magnitud, que termina afectando el bolsillo de millones de familias de nuestro país, no quedará sin sanción ni explicación" y por -a su juicio- haber “infringido sus labores”.

Pardow y CNE

Además, recordaron que esta no es la única polémica en que la CNE y el ministro Pardow se han visto envueltos durante el último tiempo, “luego que a mediados de este año se diera a conocer que desde 2024 son los propios clientes quienes están pagando mensualmente un cargo para cubrir las compensaciones que las empresas deben asumir en caso de una interrupción”.

Desde Renovación Nacional (RN), el jefe de la bancada de diputados Fran Sauerbaum manifestó su convicción de que el secretario de Estado debe dejar su cargo, “por muy amigo del Presidente que sea”. Ello, por la responsabilidad política que le cabe. Y añadió que “esto no es un club de amigos, el Presidente no puede poner a los más cercanos aunque sean incompetentes, porque no es primera vez que se ha demostrado que el ministro Pardow no tiene las competencias para ejercer este cargo”, sentenció. Tras ello informó que durante la tarde se reunirán con demócratas y amarillos para analizar los pasos a seguir.

A los dichos del jefe de los diputados de RN, se sumó el senador del partido y presidente de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara Alta, Rafael Prohens, quien pidió la salida de Pardow para que “asuma sus responsabilidades”, pero también la del director ejecutivo del Comisión Nacional de Energía. Ello, porque “un mecanismo técnico cuya única misión es calcular correctamente no puede terminar perjudicando a los hogares”, argumentó.

¿Desliz técnico?

La diputada del Partido Republicano Sofía Cid complementó lo ya dicho, señalando que “esto no es un simple desliz técnico, es una muestra de amateurismo con que se está gestionando nuestro país”; por lo cual -desde su punto de vista- “se deben establecer responsabilidades políticas y administrativas lo antes posible”.

Quien se manifestó en esta misma línea desde el oficialismo fue el diputado Jaime Mulet (FRVS), quien integra la Comisión de Minería y Energía. El parlamentario enfatizó que los antecedentes conocidos son “extremadamente graves”, en alusión al contenido del informe preliminar de la Comisión Nacional de Energía, junto con el error de cálculo que habría llevado a reajustar dos veces las tarifas eléctricas, provocando un alza en el precio final superior a lo que correspondía por ley. Tras ello, no dudó en sostener que “de comprobarse esto en el informe definitivo, amerita que el ministro de Energía renuncie”.

Por su parte, la diputada comunista Karol Cariola, junto con exigir compensaciones a las familias afectadas, subrayó la idea de que “alguien tiene que asumir la responsabilidad de esto. Si es el ministro o es la persona a cargo responsable de haber hecho esos cálculos, me parece que tiene que ocurrir", pues -a su juicio- lo ocurrido no puede quedar "impune".