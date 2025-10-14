ENAP desvincula a un ejecutivo clave después de casi 30 años ligado a la compañía estatal
Patricio Farfán, quien se desempeñaba como gerente corporativo de Refinerías, ejerció diferentes roles e incluso fue gerente general interino. Edmundo Piraino asumirá mientas se define el sucesor.
Un ajuste clave a nivel ejecutivo dio a conocer esta tarde la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP). En hechos esenciales enviados a la Comisión del Mercado Financiero (CMF), la estatal informó que este lunes dejó de pertenecer a la empresa Patricio Farfán, quien se desempeñaba hasta esa fecha como gerente corporativo de Refinerías.
Aunque en el hecho esencial reportado al regulador no se informaron razones de la salida del ejecutivo ni el nombre del sucesor, en un comunicado interno dirigido a los trabajadores -al que tuvo acceso DF- se comunicaron más detalles.
"Su rol será asumido de manera interina y sin perjuicio de sus actuales funciones, por Edmundo Piraino, quien continuará impulsando buenas prácticas que apoyen el cuidado de las personas, el fortalecimiento de las operaciones, el cumplimiento de nuestras metas y el actuar ético de todas/os quienes somos parte de la compañía", sostuvo en el escrito el gerente general de ENAP, Julio Friedmann.
Y añadió: "Agradecemos a toda la organización la habitual colaboración para el mejor desempeño de Edmundo en este nuevo desafío".
De todas formas, según pudo confirmar este medio, se trató de una desvinculación.
Farfán, ingeniero civil químico de la Universidad Técnica Federico Santa María, ingresó a la petrolera estatal en enero de 1999 como ingeniero de Almacenamiento y Terminales de Refinería Aconcagua. Desde ese entonces, desempeñó diferentes cargos: e ingeniero de Optimización de la Producción, ingeniero de Procesos en Turno, ingeniero de Programación, jefe de la División Cracking Catalítico y jefe del Departamento de Operaciones.
De acuerdo a los registros públicos de la estatal, en agosto de 2013 Farfán asumió la Gerencia de Refinería Aconcagua, y en febrero de 2018 hizo lo propio como gerente
de Refinerías de ENAP. Desde enero de 2021 era gerente de Operaciones de Refinerías
de ENAP.
Incluso, tras la salida de Julio Aranis de la gerencia general de ENAP, Farfán asumió ese rol de manera interina hasta cuando se nombró a Julio Friedmann como el timonel de la estatal.
Edmundo Piraino es ingeniero civil químico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y está a cargo de una gerencia de Excelencia Operacional.
