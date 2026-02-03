Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política Congreso
Congreso

Pamela Jiles pone en alerta a la futura administración Kast: propone un retiro para los afectados por los incendios

Sin embargo, la legisladora del PDG aclaró que debería ser “responsable y no inflacionario”.

Por: Claudia Rivas

Publicado: Martes 3 de febrero de 2026 a las 14:20 hrs.

Cámara de Diputados PDG Retiro de Fondos José Antonio Kast gobierno gobierno anterior Claudia Rivas
<p>Foto: Aton Chile</p>

Foto: Aton Chile

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Avisos de Google abren conflicto entre operadores de buses: cuando uno busca Turbus, aparece Flixbus
2
Empresas

Empresario estadounidense ingresa al mercado de bodegas en Chile de la mano de la familia Pérez-Cotapos
3
Economía y Política

Exdirectora de Dipres y el mayor déficit en 2025: "Este camino lleva a un mayor deterioro de la institucionalidad fiscal"
4
Empresas

Renuncia histórico vicepresidente de Entel: tiene planes para emprender en IA
5
Economía y Política

Economistas ven necesario un recorte de gasto cercano a US$ 3.000 millones para estabilizar las finanzas públicas
6
Economía y Política

Pablo García, exvicepresidente del Banco Central: “Si la economía empieza a crecer más cerca del 3% este año, no hay ningún caso para bajar la tasa”
7
Internacional

Grandes empresas de EEUU se preparan para despedir al menos a 52 mil trabajadores
8
Internacional

Los millonarios residentes de un exclusivo desarrollo inmobiliario en Londres ganan batalla legal por los defectos en los lujosos edificios
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Entre Códigos Laboral & Personas Fondos de Inversión Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete