Pamela Jiles pone en alerta a la futura administración Kast: propone un retiro para los afectados por los incendios

Aún no se inicia el periodo legislativo 2026-2030 y la diputada Pamela Jiles, ahora militante del Partido de la Gente (PDG), comenzó a dar dolores de cabeza a lo que resta de la actual administración del Presidente Gabriel Boric, aunque, más importante aún, al futuro gobierno encabezado por José Antonio Kast. ¿Por qué? Porque se le ocurrió la idea de permitir retiros desde los fondos de pensiones para aliviar en parte al menos los efectos de los incendios en el centro y sur del país.

En entrevista con T13 radio, la legisladora manifestó su interés por impulsar un retiro desde los fondos de capitalización individual, para ir en ayuda de los afectados por los incendios. De hecho, sobre los retiros, Jiles aseguró que no ha “renunciado a esa posibilidad con una fórmula probablemente que aborde el problema de la posible inflación, que sea, ha dicho Franco, responsable y no inflacionario".

"Como no lo hizo este Gobierno"

Y puso la presión sobre la futura administración, al plantear que “esa es una posibilidad que el propio gobierno entrante debiera estudiar, como no lo hizo este, para los incendios tanto de Valparaíso, que se cumplen dos años con la gente en una situación desastrosa, como para los incendios del sur”. Eso, salvo que el próximo gobierno tenga alguna otra fórmula para resolver el problema de los incendios con la rapidez que se requiere.

Cabe recordar que los retiros de Jiles se convirtieron en una pesada carga para la segunda administración de Sebastián Piñera, ya que por los negativos efectos de la pandemia se hacía más apremiante la necesidad de recursos, sobre todo para sectores de la población que no contaban con ahorros y, en muchos casos, tampoco con trabajo.