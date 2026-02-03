Pamela Jiles pone en alerta a la futura administración Kast: propone un retiro para los afectados por los incendios
Sin embargo, la legisladora del PDG aclaró que debería ser “responsable y no inflacionario”.
Noticias destacadas
Aún no se inicia el periodo legislativo 2026-2030 y la diputada Pamela Jiles, ahora militante del Partido de la Gente (PDG), comenzó a dar dolores de cabeza a lo que resta de la actual administración del Presidente Gabriel Boric, aunque, más importante aún, al futuro gobierno encabezado por José Antonio Kast. ¿Por qué? Porque se le ocurrió la idea de permitir retiros desde los fondos de pensiones para aliviar en parte al menos los efectos de los incendios en el centro y sur del país.
En entrevista con T13 radio, la legisladora manifestó su interés por impulsar un retiro desde los fondos de capitalización individual, para ir en ayuda de los afectados por los incendios. De hecho, sobre los retiros, Jiles aseguró que no ha “renunciado a esa posibilidad con una fórmula probablemente que aborde el problema de la posible inflación, que sea, ha dicho Franco, responsable y no inflacionario".
"Como no lo hizo este Gobierno"
Y puso la presión sobre la futura administración, al plantear que “esa es una posibilidad que el propio gobierno entrante debiera estudiar, como no lo hizo este, para los incendios tanto de Valparaíso, que se cumplen dos años con la gente en una situación desastrosa, como para los incendios del sur”. Eso, salvo que el próximo gobierno tenga alguna otra fórmula para resolver el problema de los incendios con la rapidez que se requiere.
Cabe recordar que los retiros de Jiles se convirtieron en una pesada carga para la segunda administración de Sebastián Piñera, ya que por los negativos efectos de la pandemia se hacía más apremiante la necesidad de recursos, sobre todo para sectores de la población que no contaban con ahorros y, en muchos casos, tampoco con trabajo.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Primer hito de la reforma de notarios: desde abril la Universidad de Chile aplicará prueba de conocimientos a candidatos
El Servicio Civil firmó convenio con la Facultad de Derecho de la Casa de Bello para la implementación de una prueba de conocimientos para seleccionar a los futuros notarios y conservadores.
Start-Up Chile selecciona a 64 emprendimientos tecnológicos para acelerar desde marzo
Entre las seleccionadas por la aceleradora de Corfo, el 45% de las firmas se basa en IA y buscan acelerar, principalmente, el desarrollo de la agricultura, los recursos naturales y las herramientas TI.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete