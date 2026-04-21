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Ad portas del anuncio de Kast: los otros mecanismos similares al DL 600 que tiene Chile

Un informe agrupa los distintos tipos de instrumentos de invariabilidad entre el Fisco e inversionistas chilenos. Este será uno de los principales anuncios del plan misceláneo del gobierno.

Por: Sebastian Valdenegro

Publicado: Martes 21 de abril de 2026 a las 11:30 hrs.

Sebastian Valdenegro SII impuestos reforma tributaria Jorge Quiroz Hacienda
<p>Ad portas del anuncio de Kast: los otros mecanismos similares al DL 600 que tiene Chile</p>

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