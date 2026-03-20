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Claudio Agostini, economista y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez: “La pérdida de ingresos fiscales es segura una vez que bajan los impuestos”

En medio del debate por los anuncios de Kast, cree que cualquier modificación de tributos que reduzca recaudación debe compensarse con la eliminación de exenciones o subiendo el gravamen al diésel.

Por: Sebastian Valdenegro

Publicado: Lunes 23 de marzo de 2026 a las 04:00 hrs.

Sebastian Valdenegro
<p>Foto: Jonathan Duran</p>

Foto: Jonathan Duran

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