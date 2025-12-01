Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política DF TAX
DF TAX

Contribuciones: diputados buscan congelar la reforma del Ejecutivo luego de compromiso de Grau de postergar el reavalúo 2026

El texto será votado este martes en la comisión de Hacienda, en medio de críticas al aumento del aporte de Las Condes y Lo Barnechea al FCM. Texto también considera tope de 5% para contribuciones de adultos mayores vulnerables.

Por: Sebastian Valdenegro

Publicado: Lunes 1 de diciembre de 2025 a las 11:00 hrs.

Sebastian Valdenegro impuestos viviendas Hacienda reforma tributaria Congreso
<p>Contribuciones: diputados buscan congelar la reforma del Ejecutivo luego de compromiso de Grau de postergar el reavalúo 2026</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Un “tormento sonoro”: disputa por nuevo proyecto en Las Tacas será zanjada por la Suprema
2
Empresas

Tras inversión de Grupo Patio, empresa chilena de bodegas modulares se lanzará por el mercado mexicano
3
Empresas

Grupo Villaseca Nahmias proyecta inversiones por US$ 350 millones con foco en desarrollo inmobiliario y hotelero
4
Señal DF

28 científicos y premios Nobel piden a Gabriel Boric la reubicación del megaproyecto INNA de AES Andes
5
Empresas

Banmédica oficialmente tiene nuevo dueño: sociedad ligada a la brasileña Patria se quedará con el control del conglomerado de salud
6
Economía y Política

Imacec: Actividad económica chilena en octubre crece levemente sobre lo esperado por el desempeño de servicios y comercio
7
Mercados

Así se alista el pago de los dos nuevos beneficios de la reforma de pensiones que debutan en enero de 2026
8
Empresas

Biministro García afirma que este Gobierno definirá eventual caducidad de la concesión de Enel
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete