Contribuciones: diputados buscan congelar la reforma del Ejecutivo luego de compromiso de Grau de postergar el reavalúo 2026

El texto será votado este martes en la comisión de Hacienda, en medio de críticas al aumento del aporte de Las Condes y Lo Barnechea al FCM. Texto también considera tope de 5% para contribuciones de adultos mayores vulnerables.

El despacho a ley del Presupuesto 2026 del sector público dejó varios compromisos de parte del Ejecutivo, relacionado con los más diversos temas.

Uno de los principales -o con mayor alcance ciudadano, al menos- se relaciona con los impuestos, ya que el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, comprometió con el Congreso incorporar en la ley de reajuste del sector público la postergación en un año del próximo reavalúo de propiedades habitacionales, que pasará a desarrollarse en 2027 en lugar del 2026.

Este es un tema complejo para miles de contribuyentes que han visto aumentar de forma relevante el valor de sus propiedades en los últimos años, lo que trae aparejado un aumento en la cuota trimestral de contribuciones de bienes raíces. Así, el Ejecutivo le dará tiempo al Servicio de Impuestos Internos (SII) para trabajar en cambios metodológicos al proceso, lo que está siendo trabajado con una comisión de especialistas, académicos y sectores relacionados.

De esta manera, dicho compromiso del Gobierno tendrá incidencia sobre otra de las prioridades legislativas de la cartera: el proyecto de reforma tributaria ingresada por Hacienda a fines de octubre.

Dicho texto tiene dos focos: cambios a las contribuciones pagadas por los adultos mayores y la postergación por un año del reavalúo.

Sobre lo primero, se establece que cuando una persona mayor esté en el tramo exento de ingresos (hasta 13,5 UTA o $ 11.120.814 anuales), pero su vivienda supere el límite de avalúo legal, el monto de su contribución no podrá exceder el 5% de sus ingresos.

Por su parte, quienes se encuentren en el segundo tramo de ingresos (hasta 30 UTA o $ 24.712.920 anuales) pagarán el menor valor entre el 50% de la contribución legal y el 5% de sus ingresos. Esta modificación beneficiará a 75.851 adultos mayores, lo que permitiría que el 67% de quienes pagan impuesto territorial accedan al beneficio tributario.

Para compensar aquello, el proyecto plantea el aumento de los aportes al Fondo Común Municipal (FCM) de ciertas comunas para financiar el beneficio para adultos mayores. En específico, Lo Barnechea aportará el 65% y Las Condes el 80% de lo recaudado por impuesto territorial. Además, los aportes por patentes comerciales subirán a 65% y 70%, respectivamente.

Dicha propuesta legislativa se tramitó inicialmente con urgencia de discusión inmediata -la más apremiante-, pero su discusión se complicó a inicios del mes pasado, debido a la oposición de las municipalides a incrementar sus aportes.

Dado lo anterior, diputados de oposición pedirán al Ejecutivo reformular su propuesta original, centrándose en las modificaciones al cobro de contribuciones para los adultos mayores y, eventualmente, abrir el debate sobre eximir a determinadas propiedades del gravamen. Y en caso contrario, solicitarán congelar la discusión de esta iniciativa, a la espera de que asuma una nueva administración el 11 de marzo.

La idea de legislar del proyecto se votará este martes en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. De ser aprobado, se abrirá un período para presentar indicaciones para luego entrar en la discusión en particular.

Ideas sobre la mesa

Uno de los representantes de RN en la comisión de Hacienda, Fran Sauerbaum, cree que la postergación del reavalúo les da la oportunidad de "redefinir" la fórmula de financiamiento que el Ejecutivo presentó para los nuevos beneficios para los adultos mayores: "Además, este es un problema que afecta a todos los sectores, en especial a la clase media y a los adultos mayores. Y considerando que Kast propone que la primera vivienda no pague contribuciones, la discusión será mucho más de fondo. Una posibilidad es congelar la tramitación de este proyecto para que el próximo Gobierno tome una decisión en base a las políticas públicas que considere adecuadas".

Su par de Republicanos en la citada instancia, Agustín Romero, argumenta que con esta postergación en la ley de reajuste el Gobierno "reconoce que no están listos y vuelven a postergar el reavalúo, y por una vía muy extraña como la ley de reajuste del sector público".

"Yo creo que si la piedra angular del proyecto se cae, entonces la reforma pierde sentido. Esto demuestra que no hay un diseño serio de parte del Gobierno, que cada semana cambian de criterio y que siguen legislando con criterios electorales, no técnicos", advierte.

El diputado independiente cercano a Republicanos, Miguel Mellado, cree que el compromiso de Grau la quita urgencia a la reforma: "Ese proyecto, si llega a avanzar en la Cámara, es difícil que pase en el Senado porque se estaría viendo después de la elección. Por eso el Gobierno se compromete a congelar contribuciones en el reajuste del sector público porque tampoco debe tener mucha esperanza de que el proyecto salga del Congreso".

Por su parte, el presidente de la comisión de Hacienda de la Cámara, Boris Barrera (PC), no suscribe la tesis de que el proyecto pierda relevancia, ya que independientemente del aplazo del reavalúo, hay que discutir la situación de las contribuciones de los adultos mayores: "Ha habido observaciones de parlamentarios y personas que nos escriben a la comisión señalando que hay adultos mayores pagando contribuciones y que no están en condiciones de hacerlo. Este proyecto genera condiciones distintas y dejará a muchos adultos mayores sin pagar contribuciones. El incentivo para poder aprobarlo no es solo aplazar el reavalúo", agrega.