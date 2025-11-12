Click acá para ir directamente al contenido
Más del 72% de las personas en Chile está exenta de impuesto personal y Venezuela lidera entre extranjeros que declaran renta

Las cifras del SII dan cuenta de que más de 8,4 millones de contribuyentes se ubicaron en el tramo que no tributa por sus ingresos personales en 2024.

Por: Sebastian Valdenegro

Publicado: Miércoles 12 de noviembre de 2025 a las 10:30 hrs.

