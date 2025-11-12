Más del 72% de las personas en Chile está exenta de impuesto personal y Venezuela lidera entre extranjeros que declaran renta

Las cifras del SII dan cuenta de que más de 8,4 millones de contribuyentes se ubicaron en el tramo que no tributa por sus ingresos personales en 2024.

La discusión tributaria en los últimos cuatro años en Chile ha vivido distintos vaivenes. Partió con la reforma del 2022, cuando el Ministerio de Hacienda buscaba aumentar la recaudación en algo más de 4% del PIB al cabo de cuatro años, incorporando alzas de impuestos personales y la creación de un gravamen a la riqueza, entre otros puntos.

Dicho proyecto fue rechazado en la Cámara de Diputados en marzo del 2023, lo que obligó al Ejecutivo a separar el distintos proyectos la agenda en materia de impuestos, ahora bajo el paraguas del pacto fiscal.

Dentro de esas iniciativas, el Gobierno exploró alternativas para aumentar los impuestos a las personas de más altos ingresos, con foco en solventar las necesidades de gasto y los nuevos beneficios que el Estado destinaría en favor de la clase media. Por ejemplo, se analizó aumentar las tasas para las personas que percibieran desde $ 3,2 millones al mes, luego se subió el tope a $ 4,5 millones y finalmente se llegó a una fórmula de incrementar la tasa marginal para quienes ganen desde $ 8,2 millones cada 30 días.

Estas fórmulas abrieron el debate sobre el amplio universo de personas que en el país no pagan impuesto a la renta debido a que se encuentran en el tramo exento del tributo. Y las cifras más recientes del Servicio de Impuestos Internos (SII) vienen a ratificar dicha realidad.

Acorde a las cifras de la Operación Renta 2025, en base a la información comercial del 2024, el año pasado 8.417.439 personas se ubicaron en el tramo exento del gravamen personal, al recibir ingresos anuales entre 0 y 13,5 Unidades Tributarias Anuales (UTA). O sea, $ 11.265.804 al año o $ 938.817 al mes.

Esto implica que un 72,3% de las personas que declaran renta a Impuestos Internos no tributa al estar por debajo del tramo exento.

En total, 11.640.621 personas individuos declararon ingresos al SII el año pasado.

La proporción de exentos se redujo levemente en comparación al 2023, cuando 72,9% de los declarantes caía por debajo del citado umbral. Esto, ya que la cantidad total de personas que informaron renta aumentó un 1,4% en el lapso, mientras que los exentos un 0,6%.

El segundo tramo de impuesto Global Complementario más masivo es el que aplica una tasa marginal de 4%, para quienes ganan más de 13,5 UTA y hasta 30 UTA ($ 25.035.120 al año o $ 2,086.260 al mes), con 2,1 millones de contribuyentes.

En el otro extremo, apenas 10.036 personas se ubicaron en el grupo que tributa por la tasa marginal más alta, de 40%, al percibir ingresos superiores a 310 UTA ($ 258.696.240 al año o $ 21.588.020 cada 30 días).

Por nacionalidad

Del total de declarantes de renta, 10.862.414 corresponden a personas chilenas, mientras que 778.207 a extranjeros. Esto implica un alza de 1,8% en los declarantes de nacionalidad chilena y una baja de 4,2% en los foráneos.

Nuevamente, al revisar las nacionalidades, Venezuela encabeza en el número de personas que declaran en la Operación Renta, con 286.897, un 36,8% del total en el segmento de extranjeros.

El top 10 lo cierran los nacionales de Perú, Colombia, Bolivia, Haití, Argentina, Ecuador, China y personas que no tienen una nacionalidad determinada.