Se complica la reforma tributaria del Gobierno: diputados piden postergar la votación ante críticas de los municipios

La propuesta busca postergar el reavalúo de propiedades de 2026 y ampliar el beneficio de rebaja de contribuciones para los adultos mayores, pero incrementando el aporte de las comunas de mayores ingresos.

Por: Sebastian Valdenegro

Publicado: Martes 4 de noviembre de 2025 a las 11:20 hrs.

<p>Crédito: Ministerio de Hacienda.</p>

