SII acelera tranco para actualizar la polémica fórmula de cálculo de las contribuciones de bienes raíces

En una presentación realizada ante diputados, la directora (s) del servicio entregó el cronograma de trabajo de una mesa de expertos que busca mejorar el cálculo del impuesto territorial. También pidió postergar el reavalúo del próximo año.

Por: Sebastian Valdenegro

Publicado: Miércoles 5 de noviembre de 2025 a las 10:20 hrs.

