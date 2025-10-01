SII informará sobre inscripción de plataformas extranjeras ad portas de IVA para compras de US$ 500
La directora (s) del Servicio de Impuestos Internos, Carolina Saravia, y la Directora Nacional de Aduanas, Alejandra Arriaza, entregarán este jueves avances de la inscripción de plataformas extranjeras en el marco de la próxima entrada en vigencia del IVA a la venta remota de bienes ubicados en el exterior por hasta US$ 500, a partir del 25 de octubre.
Hasta hoy, los bienes de hasta US$ 41 eran importados sin IVA y sin pagar aranceles asociados a la importación. Así, millones de pequeños paquetes llegaban a Chile, adquiridos en algunas de estas plataformas digitales haciendo uso de la exención, y presumiblemente incentivando el comercio informal y la evasión de IVA y de Renta.
De acuerdo al Servicio Nacional de Aduanas, durante 2024 ingresaron al país 50 millones de paquetes por un monto declarado igual o menor a US$ 41, los que representan más del 94% del total.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
