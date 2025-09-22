Click acá para ir directamente al contenido
Ad portas del Presupuesto 2026, Hacienda afina estrategia para terminar con bonos estatales con mala evaluación

El Ejecutivo desechó presentar un proyecto para dar forma a la eliminación de algunas prestaciones con evaluaciones deficientes o que ya eran cubiertas con otros programas. En cambio, ingresará una indicación al proyecto que crea la Agencia de Calidad de las Políticas Públicas.

Por: Sebastian Valdenegro

Publicado: Lunes 22 de septiembre de 2025 a las 10:15 hrs.

