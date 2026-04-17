¿Están financiadas las rebajas de impuestos? Las compensaciones encienden el debate entre economistas
El Ejecutivo propuso una serie de medidas para aumentar la recaudación, como ventanas transitorias y mayores controles al gasto público. Sin embargo, esto último no convence a todos los actores. Solo rebajar el impuesto corporativo e integrar el sistema cuestan US$ 2.410 millones.
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A 24 horas de la cadena nacional donde el Presidente de la República, José Antonio Kast, dio a conocer el plan de reactivación y reconstrucción nacional, la discusión entre los economistas está desatada.
¿La razón? Las compensaciones que incluyó el gobierno en el proyecto para evitar un mayor erosión de las finanzas públicas derivado del costo fiscal de las principales medidas.
Por ejemplo, según cálculos del Ministerio de Hacienda durante la etapa de Gabriel Boric, reintegrar el sistema tributario costaría US$ 810 millones por año al Fisco, mientras que recortar en un punto el impuesto de Primera Categoría restaría ingresos por US$ 400 millones, por lo que una rebaja de cuatro puntos -como la que plantea Kast- costaría US$ 1.600 millones.
Así, solo las dos principales propuestas del proyecto en materia tributaria costarían US$ 2.410 millones. Eso sí, los cálculos de la administración pasada no incorporaban la gradualidad postulada por Kast -1,5 puntos por año en 2027 y 2028 y un punto en 2029, mientras que la reintegración se materializará totalmente en 2031-, por lo que el impacto sería algo acotado.
A esto se suman otras medidas con impacto sobre las arcas públicas, como el crédito tributario para la protección del empleo formal (US$ 1.400 millones por ejercicio), la eliminación por un año del IVA a la vivienda, o el fin del impuesto a las ganancias de capital en operaciones bursátiles, por citar algunos.
10% será la tasa para retirar recursos desde el FUT acumulado.
En cambio, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha puesto sobre la mesa una serie de ventanas transitorias que permitirán engrosar las arcas del Estado en la transición hacia los recortes de impuestos, como una ventana de un año donde se reducirá a la mitad el impuesto a las donaciones (para recolectar US$ 293 millones); una declaración voluntaria de capitales en el extranjero por un año a una tasa de 10%; un mecanismo para repatriar dichos capitales para invertirlos en Chile a cambio de un impuesto de 7% por tres años (para recolectar US$ 338 millones); un gravamen sustitutivo de impuestos finales sobre el saldo acumulado del Fondo de Utilidades Tributarias (FUT, hoy conocido como registro de Rentas Afectas a Impuestos, o RAI) con tasa 10% por un año; y un tributo sustitutivo del 15% para los créditos tributarios que hoy están afectos a restitución al Fisco-por el límite del 65% del sistema semi integrado- para que dichas utilidades gocen del 100% del crédito de Primera Categoría en los impuestos finales de sus socios.
A esto se añaden acciones para controlar el gasto o aumentar los ingresos, como el cobro a los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE); restricciones al ingreso de instituciones de educación superior y personas mayores de 30 años a la gratuidad; la eliminación de la franquicia tributaria del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), que equivale a US$ 300 millones; y el mayor control sobre el mal uso de las licencias médicas, por citar algunas.
Cuadrar el círculo
¿Son necesarias compensaciones adicionales para equiparar la caja fiscal? ¿Es suficiente el mayor crecimiento para aumentar la recolección de impuestos? Entre los economistas no hay una sola opinión.
“Es imprescindible compensar la rebaja de impuestos para mantener la recaudación. El crecimiento no es suficiente ni a corto ni a largo plazo. Además, es la única manera de lograr apoyo de la oposición”, postuló el gerente de Estudios de Gemines, Alejandro Fernández.
El exjefe económico de la candidatura de Jeannette Jara, Luis Eduardo Escobar, calculó que la pérdida de recaudación con las medidas propuestas ascienden a US$ 1.800 millones (un punto del PIB), sin contar el subsidio al empleo que costaría casi medio punto del PIB adicional.
“Con estas medidas, más otros aumentos del gasto anunciados anoche, el déficit fiscal podría aumentar en unos dos puntos porcentuales del PIB”, recalcó.
La reducción de la tasa corporativa incentiva la inversión y el crecimiento económico, aunque la evidencia muestra que este último no alcanza a generar la recaudación suficiente para compensar la pérdida fiscal, agregó el director de Hermann Consultores, Jorge Hermann, lo que obliga a considerar fuentes de financiamiento alternativas o reducir gasto: “La sostenibilidad de la reforma depende de subir otros impuestos al consumo o a personas, asumiendo el riesgo de frenar la demanda interna o disminuir el gasto por medio de mayor eficiencia pública y el recorte de programas deficientes”.
La académica de la U. de los Andes, Cecilia Cifuentes, sostuvo que las medidas que generan menores ingresos, sumando el costo de la reconstrucción de incendios, “no están financiadas con las propuestas de mayor recaudación, sin duda”, por lo que faltaría analizar lo que ocurre con el gasto. “El ajuste de 3% en teoría permitiría financiar las medidas e incluso generar una disminución del déficit fiscal, pero existen dudas de que este ajuste se pueda implementar en su totalidad. Entonces creo que permanece un riesgo de no resolver el déficit fiscal”, lanzó.
Otra visión sumó el decano de Economía, Negocios y Gobierno de la U. San Sebastián, Alejandro Weber, quien calculó que la rebaja de cada punto de impuesto corporativo tiene un costo fiscal neto -luego del efecto del crecimiento de la economía que compensa parcialmente la caída en la recaudación- de 0,09 puntos del PIB, o US$ 300 millones.
“La tasa reducida de 7% para quienes repatríen efectivamente sus bienes dentro de los primeros 3 años desde la publicación de la ley y los mantengan invertidos en Chile por al menos 8 años podría recaudar del orden de US$ 350 millones. A esto debemos sumar el recorte fiscal anunciado, cercano los US$ 4.000 millones para 2026 y que seguramente será profundizado en 2027”, dijo el exsubsecretario de Hacienda.
El académico de la U. de los Andes y exdirector de Presupuestos, Matías Acevedo, cree que si bien “es una pregunta legítima” levantar la discusión sobre las compensaciones, sobre todo cuando el punto de partida es un déficit fiscal de 3,6 puntos del PIB, afirmó que “el mayor riesgo fiscal para las futuras generaciones es una economía condenada a crecer al 2% anual. Esa es la preocupación que este proyecto intentará enmendar”.
Reducir el impuesto corporativo genera más crecimiento, lo que ayuda a compensar en parte la menor recaudación de la rebaja del impuesto, “pero no la compensa”, manifestó la economista senior de LyD, Macarena García: “Justamente, por eso, es que hay que analizar el proyecto en su conjunto ya que se espera que sean otras las medidas que generen la recaudación necesaria para compensar”.
Mientras que el economista senior del OCEC UDP, Juan Ortiz, señaló que si bien la rebaja del impuesto corporativo y la reintegración pueden generar efectos positivos sobre el ahorro y la inversión, tiene implicancias fiscales: “Hay que pensar en algún tipo de compensación para tratar de generar condiciones de estabilidad en los ingresos a través del tiempo y evitar un impacto negativo neto en la recaudación”.
En “buena dirección”, pero inquietud por avance en el Congreso: las otras miradas del mercado
Analistas confían en que aprobación del plan de reactivación -de concretarse- podría traducirse en el cumplimiento de las metas de crecimiento del gobierno.
El mercado tuvo una buena reacción a los ejes anunciados del proyecto de “Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social” que anunció el miércoles el Presidente José Antonio Kast.
Desde Bci indicaron que “apunta en la dirección correcta” y que su viabilidad de alcanzar las metas de crecimiento y desempleo dependerá del grado de transversalidad en su aprobación legislativa.
“Es difícil que el proyecto avance como un bloque unitario, por lo tanto, el impacto real en la economía estará condicionado a las medidas que logren ser aprobadas efectivamente”, dijo la economista del banco, Isidora Undurraga.
De acuerdo con su análisis, de lograrse impulsar los proyectos de rebaja al impuesto corporativo e invariabilidad tributaria, la inversión durante este año podría llegar a superar los niveles del año pasado. En tanto, la iniciativa del crédito tributario para incentivar el empleo formal “es un avance en la dirección correcta, pero esta medida sería insuficiente por sí sola para una baja significativa de la tasa de desempleo”. Respecto al balance fiscal, señaló que la rebaja de impuestos conllevaría a una menor recaudación y requerirá un ajuste significativo y permanente del gasto público.
“Bajas permanentes de impuesto, requieren bajas de la misma magnitud de gasto, para hacer una política fiscalmente responsable. A pesar de que las medidas generarían mayor crecimiento, en el neto habrá una menor recaudación”, explicó.
Para el economista y estratega de inversiones para Latam de Zurich, Gustavo Yana, las medidas presentadas están bien orientadas en pos de acelerar el crecimiento y, de ser aprobadas, hacia niveles en los que una expansión cercana al 4% podría resultar alcanzable durante el gobierno.
“No obstante, se anticipa una negociación compleja en el Congreso, dada la ausencia de mayorías absolutas y las diferencias ya manifestadas por la oposición, particularmente en torno a la decisión de presentar el paquete como una ley miscelánea en lugar de proyectos separados”, expuso.
Además, el economista precisó que todavía falta conocer los detalles de las medidas compensatorias para equilibrar la reducción de la carga impositiva.
En la misma línea, el economista jefe de Banco Itaú, Andrés Pérez, también valoró los anuncios por ir “en la dirección correcta”.
Sin embargo, precisó que “será clave facilitar una tramitación legislativa escueta, reconociendo la importancia de dinamizar el crecimiento económico y disminuir la incertidumbre de política económica”.
Lo anterior, en el entendido que aún falta conocer los detalles del proyecto, incluido el informe financiero del mismo.
Mientras que el economista jefe de Credicorp Capital Chile, Samuel Carrasco, señaló que al tratarse de un proyecto ómnibus, agrupa un conjunto amplio de iniciativas, lo que podría complejizar el debate legislativo y las negociaciones políticas. “En este contexto, la oposición podría argumentar que el gobierno está impulsando, en la práctica, una reforma tributaria bajo la figura de una reconstrucción de emergencia”, explicó.
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