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¿Están financiadas las rebajas de impuestos? Las compensaciones encienden el debate entre economistas

El Ejecutivo propuso una serie de medidas para aumentar la recaudación, como ventanas transitorias y mayores controles al gasto público. Sin embargo, esto último no convence a todos los actores. Solo rebajar el impuesto corporativo e integrar el sistema cuestan US$ 2.410 millones.

Por: S. Valdenegro y A. Santillán

Publicado: Viernes 17 de abril de 2026 a las 04:00 hrs.

Macroeconomía
<p>Alejandro Weber, exsubsecretario de Hacienda y decano Economía USS. Cecilia Cifuentes, directora del CEF de la U. de Los Andes. Alejandro Fernández, gerente de Estudios de Gemines. Luis Eduardo Escobar, exjefe económico de la candidatura de Jeannette Jara. Macarena García, economista senior de LyD. Fotos: Julio Castro y Archivo</p>

Alejandro Weber, exsubsecretario de Hacienda y decano Economía USS. Cecilia Cifuentes, directora del CEF de la U. de Los Andes. Alejandro Fernández, gerente de Estudios de Gemines. Luis Eduardo Escobar, exjefe económico de la candidatura de Jeannette Jara. Macarena García, economista senior de LyD. Fotos: Julio Castro y Archivo

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