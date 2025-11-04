Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política Macro
Macro

Grau acelera acuerdos por Presupuesto y presiona a Chile Vamos al lograr primer avance con el oficialismo

El titular de Hacienda también se reunió con bancadas de la oposición. Republicanos, al margen de las tratativas, hizo lo mismo con Jorge Quiroz.

Por: Sebastian Valdenegro

Publicado: Miércoles 5 de noviembre de 2025 a las 04:00 hrs.

Macroeconomía presupuesto Chile Vamos Sebastian Valdenegro
<p>El ministro Grau se reunió con diputados y senadores oficialistas en Valparaíso. Foto: Aton</p>

El ministro Grau se reunió con diputados y senadores oficialistas en Valparaíso. Foto: Aton

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Mercados

Corte Suprema respalda resolución de la CMF que ordena a Transbank eliminar el servicio de adelantamiento de cuotas
2
Economía y Política

¿Deben pagarse las horas dedicadas a labores sindicales? La DT cambia el criterio y abre debate entre abogados
3
Empresas

Familia Piñera Morel modifica su proyecto inmobiliario de US$ 40 millones en Ranco con planta de agua y mejoras viales
4
Empresas

Vitacura lidera el lujo inmobiliario: Lo Curro, Santa María y Jardín del Este concentran los precios más altos de la RM
5
Internacional

De otra galaxia: George Lucas compra una mansión en Londres en una de las mayores transacciones inmobiliarias de Reino Unido
6
Empresas

Concha y Toro cierra septiembre con positivos resultados gracias a su apuesta en la venta de vinos premium y superiores
7
Empresas

Presidente de Grupo Jedimar asegura que “a pesar de todo, tenemos confianza en el país y seguimos invirtiendo”
8
Economía y Política

Más de un millón de trabajadores enfrentan la urgencia de una reconversión ante los cambios tecnológicos
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Laboral & Personas Fondos de Inversión Entre Códigos Salud Innovación y Startups

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete