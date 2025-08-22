Click acá para ir directamente al contenido
Grau al asumir: “Nuestro desafío principal y compromiso profundo es con la responsabilidad fiscal”

El ahora titular de Hacienda enfatizó su intención de hacer el “mayor esfuerzo” por tratar de cumplir con la meta fiscal. En el plano laboral, mencionó la importancia de crear más empleo.

Por: Amanda Santillán

Publicado: Viernes 22 de agosto de 2025 a las 04:00 hrs.

Cambio de gabinete Hacienda macroeconomía dólar Amanda Santillán
<p>El ministro Grau frente al Presidente Boric este jueves en La Moneda. Foto: Presidencia</p>

