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Las dudas que levantó JPMorgan sobre la iniciativa de reconstrucción y reactivación, con foco en el impacto fiscal

Un informe de la entidad calificó la posición de Chile como una de “estrés fiscal estructural”, donde ni siquiera el escenario más optimista logra generar un espacio suficiente para mantener la deuda estatal por debajo del 45% del PIB.

Por: Fernanda Arancibia

Publicado: Viernes 8 de mayo de 2026 a las 04:00 hrs.

Macroeconomía JP Morgan FMI CFA Reactivación PIB
<p>Foto: Presidencia.</p>

Foto: Presidencia.

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