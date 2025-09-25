Mario Marcel reaparece a un mes de su salida del Ministerio de Hacienda
El exministro utilizó su cuenta de X para enviar un mensaje de agradecimiento tras su salida de la cartera el pasado 21 de agosto.
A un poco más de un mes de su salida del Ministerio de Hacienda, Mario Marcel reapareció. Ahora, en redes sociales.
En su cuenta de X, el también expresidente del Banco Central entregó un mensaje luego de abandonar la jefatura del equipo económico el pasado 21 de agosto, por razones familiares y siendo reemplazado por el exministro de Economía, Nicolás Grau.
"Tras un mes de dejar el cargo de ministro de Hacienda, quiero agradecer a todos quienes me enviaron mensajes de aprecio, incluidas muchos que me han detenido en la calle, expresando apoyo o agradecimiento. Puse toda mi energía durante 3 años 1/2 en sacar adelante nuestra economía", señaló el economista en la red social.
Esto se da luego de que la semana pasada se conociera una distendida cena que tuvo en el restaurante Squella, el clásico restaurante de mariscos ubicado en Avenida Cumming, que publicó en su Instagram una foto donde aparece el exministro Marcel junto a su pareja y exministra del Interior, Carolina Tohá, y un grupo de amigos entre los que está el académico y poeta Rodrigo Rojas; el enólogo de Viña Laberinto; Julio Donoso, reconocido fotógrafo y también productor de vinos Montsecano; y la chef Claudia Molina.
