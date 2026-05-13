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Mercado baja previsión de PIB a 2% para el año y ratifica expectativa de una inflación sobre 4%

Sondeo del Banco Central anticipó un alza del IPC de 0,4% en mayo y una nula variación en junio.

Por: Amanda Santillán

Publicado: Miércoles 13 de mayo de 2026 a las 04:00 hrs.

Macroeconomía inflación PIB Amanda Santillán Banco Central Expectativas económicas
<p>Foto: Julio Castro.</p>

Foto: Julio Castro.

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