Mercado baja previsión de PIB a 2% para el año y ratifica expectativa de una inflación sobre 4%

Sondeo del Banco Central anticipó un alza del IPC de 0,4% en mayo y una nula variación en junio.

Una expansión de 2% registraría el Producto Interno Bruto (PIB) durante este año, constató la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) del Banco Central.

El número se compara con el 2,1% estimado en el sondeo de abril y sería seguido en 2027 por un crecimiento de 2,5%, al igual que en 2028.

Este pronóstico se une a un avance de apenas 0,1% que anticipó el mercado para el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) en abril frente al mismo mes de 2025. Esto sería parte de un segundo trimestre que terminaría con un aumento de 1,4% tras la caída vista en el período enero-marzo.

En materia de inversión, se sigue previendo que la formación bruta de capital llegará a fin de año con un aumento de 4,2% -misma que en abril-, pero se moderaría a 4% en 2027.

La EEE también reflejó que las perspectivas para la inflación a final de año siguen siendo más altas que las del Banco Central: 4,3% frente al 4% de la autoridad.

Para mayo, los analistas estiman que el IPC subirá 0,4% y que en junio será nulo.

En este contexto, el mercado ratificó su proyección de que no habrá movimientos de tasa por parte del ente emisor en su próxima reunión y que mantendrá la Tasa de Política Monetaria (TPM) en su nivel de 4,5% por todo el año, siendo la primera baja recién en 17 meses más.