Tras caída de la actividad en el primer trimestre, mercado ve más difícil lograr PIB de 2% este año

Tercera baja seguida del Imacec se tradujo en reducción de pronósticos y el ministro Quiroz destacó la importancia de plan de reactivación.

Una baja de 0,1% acusó el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) en marzo frente a igual mes de 2025, lo que se tradujo en un descenso de 0,3% en el primer trimestre, aspecto que no se veía desde el segundo cuarto de 2023.

Si bien las cifras definitivas de Cuentas Nacionales las informará el Banco Central el próximo 18 de mayo, los antecedentes de este lunes hablaron de una disminución anual de 2,7% en el rubro industrial y de 2,4% en la minería en enero-marzo.

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El economista senior de Coopeuch, Nicolás García, dijo que en el citado período hubo eventos puntuales que afectaron a algunos subsectores de la manufactura y el resto de bienes, lo que debería corregirse en los próximos meses. Al otro lado, el comercio partió el año más lento y en la minería hay temas más estructurales, relacionados con una menor ley del mineral, que han afectado la producción de cobre.

“Es probable que sigamos viendo datos negativos en la minería en lo que queda de 2026”, opinó.

El economista jefe para el cono sur de JP Morgan, Diego Pereira, atribuyó los resultados en gran medida a las perturbaciones en el suministro de bienes -aparte del petróleo y la gasolina-, los cuales deberían ser temporales y remitir en los próximos meses.

“En el primer trimestre, la ausencia de biomasa pesquera, sumada a los incendios forestales que afectaron a las regiones del Biobío y Ñuble en enero, constituyó el principal lastre para la actividad”, indicó.

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Coincidió el economista jefe de Fynsa, Nathan Pincheira, quien sostuvo que el sector pesquero, tanto extractivo como productivo, es el que estaría teniendo un mal desempeño. “Lo que hay que analizar es si esto tiene un carácter temporal o más permanente para el año”, expuso.

Cuesta arriba

Un primer trimestre con nota roja puso cuesta arriba alcanzar una expansión del 2% en el Producto Interno Bruto (PIB) este año y, de hecho, ya este lunes distintos analistas comenzaron a ajustar sus proyecciones.

Desde Santander indicaron que los resultados confirman un débil inicio de año, donde aún no se materializan los mayores impactos derivados del conflicto en Medio Oriente y el aumento de los costos.

“Estas cifras hacen más desafiante que la economía este año pueda crecer sobre el 2%”, dijeron en su reporte.

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Zurich, por ejemplo, redujo su pronóstico de PIB desde un 2,3% a 1,9% anual para 2026.

Sin embargo, mantuvieron una visión positiva respecto de que la economía conserva el potencial para acelerar su ritmo tendencial en los próximos años. Así, destacaron que resulta “alentador” el avance en acuerdos preliminares por parte del Gobierno con partidos de la oposición para el proyecto de reconstrucción y reactivación.

“Dicho esto, aún resta un extenso proceso legislativo, por lo que los efectos positivos, en caso de aprobación, se materializarían recién durante la segunda mitad del año”, explicó el economista y estratega de inversiones de Zurich, Gustavo Yana.

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Coopeuch también recortó su proyección para el PIB de este año de 2,2% a 1,9%. Misma estimación tiene Pincheira, pero con sesgo a la baja, esperando la publicación de las Cuentas Nacionales.

JP Morgan pasó de prever un PIB de 2,4% en abril a 2,1% para el actual ejercicio. “Junto con las reformas orientadas a la oferta y la desregulación propuestas por el gobierno, esto debería contribuir a acelerar el crecimiento intertrimestral. En este escenario, prevemos que el PIB registre un crecimiento medio anualizado del 5,1 % en el segundo semestre de 2026”, afirmó Pereira.

No obstante, precisó que un escenario externo más desfavorable se podría traducir en una presión más persistente sobre la renta real disponible, lo que provocaría un aumento del ahorro preventivo, debilitaría las expectativas de actividad a corto plazo y lastraría la inversión.

Scotiabank ratificó su pronóstico de una expansión del Producto en torno a 2%, pero dijo que se requiere acelerar el ritmo en los próximos meses para poder alcanzarlo.

Desde Credicorp Capital advirtieron que el año terminaría con un PIB por debajo del 2% ante el “débil resultado del primer trimestre, el ajuste fiscal en curso, el fuerte deterioro de la confianza de consumidores y empresarios, y un panorama de consumo más débil asociado a mayores precios del petróleo y una mayor inflación”, dijo el economista jefe de la entidad, Samuel Carrasco.

Para abril, Itaú estimó preliminarmente que el Imacec se mantendrá sin cambios respecto de los niveles de 2025, mientras Clapes UC espera una variación entre 0% y una caída del 0,5%.

Foto: Aton

Gasto público “descontrolado”

Al comentar la caída del Imacec, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, destacó la importancia del plan de reactivación del gobierno para el PIB y el empleo.

“Necesitamos salir creciendo más. Aquí se sale hacia adelante, se sale jugando hacia adelante, se sale con crecimiento”, dijo.

Y para graficar la urgencia del escenario, además del primer trimestre en rojo, mencionó que hay 900 mil desempleados y un gasto que calificó como “descontrolado, creciendo al doble que el Producto, un déficit público en 12 meses móviles del 2,8% del Producto”, comentó.