Ventas diarias del comercio minorista suman 20 meses consecutivos de alzas
El índice elaborado por el Banco Central registró una variación anual de 2,4% en agosto.
Noticias destacadas
El Índice de Ventas Diarias del Comercio Minorista (Ivdcm), elaborado por el Banco Central, registró en agosto una variación anual de 2,4%.
Así, el indicador acumula 20 meses consecutivos de aumentos interanuales.
Este incremento es mayor al registro de julio (1,7%), pero se aleja del 9,2% que presentó el octavo mes del año en 2024.
El índice del instituto emisor es elaborado a partir de registros administrativos de boletas electrónicas proporcionados por el Servicio de Impuestos Internos (SII). Las ventas diarias con boletas electrónicas incluyen el total de las transacciones, independiente del medio de pago y canal de venta, entre empresas y consumidores finales.
En detalle, el día sábado 2 de agosto fue el que más ventas anotó en el mes, seguido del sábado 30. Aquello coincide con la fecha en la que las personas tienden a recibir su sueldo, es decir, a principios o finales de mes.
Analizando los días de la semana, el que más ventas registró en el octavo mes del año fue el sábado, seguido del viernes. El que menos actividad presentó fue el martes.
