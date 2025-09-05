A tres años del rechazo: candidatos de derecha celebran resultado y oficialismo saca lecciones

Mientras los abanderados presidenciales de la derecha valoraron la contundente oposición de la ciudadanía a los cambios, en el oficialismo hubo espacio para destacar los aprendizajes.

Los candidatos presidenciales que lideran las encuestas de opinión pública no dejaron pasar el tercer aniversario del triunfo del rechazo a la propuesta de nueva Constitución. Y cada uno puso su foco.

La carta de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, afirmó que el 4 de septiembre de 2022 el 62% de los chilenos dijo con claridad que “no estábamos dispuestos a dividirnos, que no aceptábamos un proyecto constitucional refundacional, populista y con alto potencial autoritario”.

En su opinión, “sobre la base de la ceguera ideológica, el actual Gobierno y sus seguidores quisieron instaurar otro país, donde habría ciudadanos de primera y segunda categoría, con leyes y tribunales que favorecían a unos sobre otros, que discriminaban entre mujeres y hombres”.

Matthei indicó que el país sigue teniendo desafíos “por la amenaza del crimen organizado; la precarización laboral; un sistema de salud colapsado; la vulnerabilidad de nuestra economía producto de la desconfianza de los inversionistas; y la corrupción que se ha enquistado en nuestro Estado producto de la indolencia del Gobierno”.

Por ello, la exalcaldesa invitó a sus partidarios a enfrentar esos desafíos unidos.

En sus redes sociales, el candidato de Republicanos y el Partido Social Cristiano, José Antonio Kast, expresó que “el 4 de septiembre no ganamos nada, pero lo defendimos todo. Ese día con nuestro voto defendimos nuestro himno, nuestra bandera, nuestros ahorros y la igualdad ante la ley; y lo seguiremos defendiendo con fuerza siempre”.

Más tarde, en Talca, el abanderado planteó en un acto que dicho resultado “fue el mérito de millones de chilenos, nadie se puede atribuir que fue el que logró que ganara el rechazo”.

En esa línea, agregó que “todos lo logramos, y lo hicimos porque nos pusimos de acuerdo, nos dimos cuenta que nos querían robar nuestra patria, nuestro país y Chile está primero y eso es lo que nos convoca. Y hoy día tres años después, tenemos un desafío aún mayor”, dijo, haciendo referencia a conseguir una mayoría parlamentaria “y que esa mayoría se vea reflejada en quien salga presidente”.

Distinto fue el tono de la aspirante a La Moneda del oficialismo, Jeannette Jara, quien dijo recordar el hito como uno más de todos los que ha tenido Chile. Y, en esta línea, descartó que sea una desventaja para su campaña. “La ciudadanía es lo suficientemente sabia. Sabrá elegir en noviembre quiénes le ofrecen un proyecto de futuro al país, que es en lo que estoy concentrada”, señaló.

La exiministra del Trabajo dijo estar enfocada “en buscar soluciones para el costo de la vida, para los temas de la delincuencia y de la salud pública que son tan graves en nuestro país”.

Los acuerdos

Desde La Moneda, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, señaló que lo sucedido es un aprendizaje y no un fracaso, recordando que fueron dos los procesos constituyentes sin respaldo de parte de la ciudadanía.

¿Cuál fue la lección? La importancia del entendimiento y “los acuerdos para avanzar, no imponer posiciones de un solo sector”, dijo.

