Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política País
País

Ante la asamblea general reunida en Nueva York, Boric oficializa la candidatura de Bachelet como secretaria general de la ONU

El mandatario chileno sostuvo que tiene “la certeza que Michelle Bachelet puede contribuir a hacer de Naciones Unidas un espacio de encuentro, soluciones y esperanza activa para el mundo entero”.

Por: Rodolfo Carrasco

Publicado: Martes 23 de septiembre de 2025 a las 18:15 hrs.

Gabriel Boric Bachelet ONU Rodolfo Carrasco
<p>Ante la asamblea general reunida en Nueva York, Boric oficializa la candidatura de Bachelet como secretaria general de la ONU</p>

Noticias destacadas

Icono Video

VIDEO

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Mercados

¿Cuánto se necesita ahorrar en la AFP para tener una pensión de $ 750 mil, $ 1 millón y $ 1,5 millones?
2
Empresas

Justicia condena a Tarjetas Cencosud Scotiabank por informar erróneamente a consumidores morosos en Boletín Comercial
3
Empresas

Tras avalancha de observaciones, TotalEnergies pide suspender trámite ambiental de megaproyecto de hidrógeno verde hasta 2027
4
Economía y Política

La Moneda promulgó la reforma a los notarios: las siete claves del nuevo sistema de nombramientos y el fin de los cargos vitalicios
5
Empresas

Fisco es el gran ganador del acuerdo Anglo-Codelco: se quedará con el 75% de lo generado por la nueva empresa
6
Economía y Política

Cuando el sueño se frustra: la oscura realidad laboral de los trabajadores con educación superior
7
Empresas

Empresa que pagó millonario sueldo por error reclama tras absolución a trabajador: “El tribunal comete un grave error”
8
Empresas

La jugada digital de Sodimac Chile: duplicará su oferta y proyecta que un 20% de sus ventas provenga del e-commerce
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Innovación y Startups Entre Códigos Salud Laboral & Personas Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete