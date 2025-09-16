Boric recibe a CEO de Anglo American por acuerdo con Codelco para operación minera: Los pasos que vienen para nombrar directorio conjunto

El presidente de Codelco, Máximo Pacheco, informó que el comité supervisor de la ejecución de este acuerdo debe ser nombrado en los próximos 10 días hábiles.

El presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, llegó hasta La Moneda con el CEO de Anglo American, Duncan Wanblad, para reunirse con el Presidente Gabriel Boric e informarle los detalles del acuerdo suscrito entre ambas empresas para la operación conjunta de Andina y Los Bronces que espera aumentar la producción de cobre en 120 mil toneladas al año.

"Junto a la ministra de Minería Aurora Williams y el presidente de Codelco, Máximo Pacheco, recibimos en La Moneda al CEO de Anglo American, Duncan Wanblad, quien se encuentra en Chile concretando el acuerdo para un Plan Minero Conjunto en Los Bronces y Andina, el que permitirá incrementar la producción minera en cerca de 120 mil toneladas anuales", destacó el presidente Boric a través de redes sociales.

"Este importante acuerdo para nuestro país, cierra más de una década de gestiones entre Codelco y Anglo American y llega a consolidar el modelo de cooperación público-privada que posiciona a Chile como líder mundial del cobre", destacó el mandatario.

Por su parte, Pacheco explicó que “este es un acuerdo que ha sido una aspiración de 15 años para Codelco, es un cambio en el paradigma de cómo se hace minería en forma colaborativa”.

Sostuvo que “estamos felices de este acuerdo que tiene un enorme valor para el país, son US$5 mil millones que se crean de riqueza, porque en los próximos 21 años vamos a tener un programa minero común diseñado por geólogos de ambas compañías para aumentar la producción en 120 mil toneladas al año”.

Agregó que “piensen que hoy Andina y Los Bronces producen 350 mil toneladas al año, entonces, el cambio es significativo para el mundo que necesita más cobre”.

Respecto a los pasos que vienen adelantó que “firmado el acuerdo se crea el agente común, que es un directorio 50% y 50%, vamos a tener un directorio con igual número de miembros, vamos a presentar los estudios de impacto ambiental esperamos de aquí a final de año; y obtenidos los permisos ambientales y de libre competencia, esperamos estar produciendo este cobre antes del año 2030”.

Precisó que los integrantes del directorio lo van a designar cada compañía, son tres cada uno, de aquí a fin de año y que “tenemos un comité supervisor de la ejecución de este acuerdo que tenemos 10 días hábiles para nombrarlo”.

Pacheco también destacó que está orgulloso de que este acuerdo haya sido respaldado por los sindicatos de las dos compañías.

El directivo de Codelco señaló que en la audiencia el Presidente Boric le agradeció al CEO de Anglo American por venir a Chile por 24 horas.

En tanto, Duncan Wanblad, agradeció poder conversar directamente con el mandatario e indicó que “este es un momento muy trascendental para ambas empresas. Es una demostración clara que la minera del futuro será asociativa y basada en socios en los que uno confía, esto genera un enorme precedente desde el punto de vista minero, operacional, medioambiental y esperamos seguir avanzando con este modelo en otras operaciones”.

La ministra de Minería, Aurora Williams, que también estuvo en la reunión sostuvo que el plan minero conjunto para operar Los Bronces entre Codelco y Anglo American para producir 120 mil toneladas de cobre “demuestra la confianza que existe en nuestro país para desarrollar proyectos conjuntos”.