Corte Suprema destituye a la ministra Verónica Sabaj en medio del caso Audios

El caso Audios volvió a sacudir al Poder Judicial.

Este miércoles, la Corte Suprema resolvió la destitución inmediata de la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj, tras una investigación abierta en enero que confirmó que vulneró los deberes de su cargo al mantener comunicaciones con el abogado Luis Hermosilla, imputado en la causa.

La noticia se dio a conocer tras un reportaje de T he Clinic que reveló los chats entre la ministra y Hermosilla que dejaban e n evidencia su asesoría en el caso Pandora Papers que, inclusive, alcanzaba a la familia del exPresidente Sebastián Piñera.