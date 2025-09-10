Corte Suprema destituye a la ministra Verónica Sabaj en medio del caso Audios
Convocado el Tribunal Pleno, este miércoles se destituyó a la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj, tras comprobar que vulneró sus deberes al mantener conversaciones con el abogado imputado Luis Hermosilla.
El caso Audios volvió a sacudir al Poder Judicial.
Este miércoles, la Corte Suprema resolvió la destitución inmediata de la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj, tras una investigación abierta en enero que confirmó que vulneró los deberes de su cargo al mantener comunicaciones con el abogado Luis Hermosilla, imputado en la causa.
Dicha investigación expuso también la influencia de Hermosilla en el nombramiento de Sabaj y, a su vez, cómo ella lo habría favorecido en determinadas causas vinculadas a él o a sus representados.
El máximo tribunal enumeró las faltas atribuidas a Sabaj al momento de su suspensión y resolvió, en consecuencia, la apertura de un cuaderno de remoción:
a) Transgresión del deber de probidad que rige a todo integrante del Poder Judicial, al vulnerar la obligación de reserva sobre los acuerdos adoptados.
b) Entrega de información sobre la supuesta tendencia política de ministros y abogados integrantes previo a la resolución de un caso.
c) Sugerencias a un abogado respecto de la estrategia procesal a emplear.
d) Otras conductas reprochadas consignadas en la resolución.
En dicha instancia se determinó que las conductas reprochadas revelan un quebrantamiento de los artículos 81, 320 y 544 N°2 del Código Orgánico de Tribunales, artículos 1 y 2 de la Ley N°20.880, y otros preceptos del Código Iberoamericano de Ética Judicial, razón por la que se consideró necesario imponer la suspensión de funciones por cuatro meses.
“Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Constitución Política de la República, se declara que la señora Verónica Sabaj Escudero no ha tenido un buen comportamiento en el ejercicio de sus funciones y, en consecuencia, se acuerda la remoción de su cargo como ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago” concluyó la Corte Suprema en su veredicto.
