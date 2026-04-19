Criteria: respaldo a Kast sube a 37% y desaprobación se mantiene en 49%

Un 73% de los consultados dijo que lo mejor para el país es aumentar los impuestos a las grandes empresas.

La aprobación del Presidente José Antonio Kast subió a 37%, un punto más que la medición anterior, mientras que la desaprobación se mantuvo en 49%, mostró la encuesta Criteria que se dio a conocer este domingo.

Respecto al manejo de la situación de emergencia, el 46% la evalúa como “incorrecto”, subiendo dos puntos frente a la última encuesta, mientras que un 31% lo describió como “correcto”.

Frente a las propuestas tributarias incluidas en el proyecto de ley de “Reconstrucción nacional y desarrollo económico y social”, un 73% de los consultados dijo que lo mejor para el país es aumentar los impuestos a las grandes empresas, mientras que un 88% estima que deberían reducirse para las pequeñas empresas.

Un 91%, en tanto, opinó lo mismo respecto de las personas naturales. Asimismo, un 75% declaró estar de acuerdo con eliminar el pago de contribuciones a la primera vivienda para adultos mayores.

Con respecto al almuerzo del Presidente con excompañeros de universidad en La Moneda, un 88% de los encuestados señaló que estaba enterado sobre el tema y un 59% declaró estar en desacuerdo con que el mandatario utilice las dependencias de gobierno para reuniones sociales.