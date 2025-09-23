Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política País
País

Encuesta de victimización del comercio: seis de cada 10 locales dice haber sufrido algún delito

La medición de la CNC constató que un 72% de los encuestados registra gastos fijos en seguridad.

Por: Equipo DF

Publicado: Miércoles 24 de septiembre de 2025 a las 04:00 hrs.

delitos Comercio seguridad encuestas
<p>Foto: Aton</p>

Foto: Aton

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Los cinco nombres que eligió José Antonio Kast para liderar los ejes principales de su propuesta
2
Mercados

¿Cuánto se necesita ahorrar en la AFP para tener una pensión de $ 750 mil, $ 1 millón y $ 1,5 millones?
3
Sostenibilidad

Valeria Cox managing partner de Stanton Chase: “Es alarmante el bajo porcentaje de empresas nacionales que se están haciendo cargo de los planes de sucesión”
4
Empresas

Directorio de Falabella aprueba repartir entre sus accionistas un dividendo provisional de US$ 121,8 millones
5
Empresas

Justicia condena a Tarjetas Cencosud Scotiabank por informar erróneamente a consumidores morosos en Boletín Comercial
6
Mercados

Los factores tras la caída de hasta 88% en patrimonio de los fondos de Sartor AGF
7
Mercados

Inversionistas extranjeros apuestan por acciones chilenas con “historias de recuperación”
8
Economía y Política

La Moneda promulgó la reforma a los notarios: las siete claves del nuevo sistema de nombramientos y el fin de los cargos vitalicios
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Innovación y Startups Entre Códigos Salud Laboral & Personas Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete