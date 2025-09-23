Encuesta de victimización del comercio: seis de cada 10 locales dice haber sufrido algún delito
La medición de la CNC constató que un 72% de los encuestados registra gastos fijos en seguridad.
Noticias destacadas
Una nueva edición de la encuesta de victimización elaborada por el Departamento de Estudios de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC) evidenció que, durante el primer semestre del 2025, un 60,4% de los locales -seis de cada 10- presenciaron algún hecho delictual.
Se trata de una cifra que no representa cambios significativos respecto a la medición anterior.
De acuerdo con el sondeo que se realizó entre el 1 de julio hasta el 13 de agosto del presente ejercicio entre 1.202 establecimientos de Iquique, Antofagasta, Viña del Mar-Valparaíso, Gran Santiago, Concepción-Talcahuano, Temuco y Puerto Montt, se registraron alzas significativas en los niveles de victimización en tiendas por departamentos, supermercados y farmacias con una tasa de 87,5%. Le siguió el rubro de estaciones de servicio, compra y venta de automóviles y logística, que alcanzó un 69,2%; y, luego, hoteles y restaurantes, con una tasa de 60,4%.
La medición, además, constató que un 72% de los encuestados tiene gastos fijos mensuales en seguridad.
Sobre los resultados, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), José Pakomio, señaló que “nos preocupa profundamente que la proporción de empresas con gastos fijos en seguridad haya subido de 54% a 72%. Esto significa que el comercio, grande y pequeño, está destinando cada vez más recursos a protegerse, sin que existan políticas públicas que entreguen resultados efectivos ni incentivos que alivien este nuevo costo estructural”.
A su juicio, la inseguridad no solo encarece operar, “también frena la inversión, la innovación y el desarrollo de empleos”. A modo de cierre, el dirigente gremial planteó que “estos resultados confirman que la inseguridad se ha transformado en un costo estructural para el comercio”.
Pakomio agregó:“No podemos normalizar que las empresas deban destinar cada vez más recursos a protegerse en lugar de invertir en crecer, innovar y generar empleos. Urge que las autoridades den garantías efectivas al comercio formal, motor clave de la economía y la cohesión social de nuestro país”.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Inmobiliaria acusa a jueces de tribunal ambiental de cometer “abuso grave” en litigio por millonario proyecto
La sociedad dijo que “no es una gran empresa minera que pueda soportar las tremendas pérdidas económicas” derivadas de un fallo de la judicatura ambiental, y que tampoco podrá “resistir una incertidumbre de años de judicialización y pendencia”.
Runway lanza plataforma de videojuegos y apunta al mercado de la robótica y los vehículos autónomos
Bajo su principio de “simular el mundo”, la startup que desarrolla modelos de IA generativa para el cine, comenzó a trabajar con grandes empresas de robótica y de vehículos autónomos para crear nuevos casos de uso.
BRANDED CONTENT
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
El arte de emprender con propósito: Patricia Ready en Perfeccionistas
Desde su mirada única sobre el arte contemporáneo hasta su incansable búsqueda de la excelencia, Patricia comparte su historia, su visión sobre el rol del arte en la sociedad y cómo ha construido un espacio fundamental para la escena artística chilena.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete