La Moneda arremete contra propuesta en pensiones de Republicanos

La Moneda acusó un retroceso en la propuesta previsional del candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, que propone eliminar el préstamo de las personas al Estado.

La vocera de Palacio, Camila Vallejo, advirtió que esto generaría “incertidumbre a quienes hoy día ya tienen la certeza que van a empezar a recibir los beneficios de la reforma previsional”. Agregó también que “hacer desaparecer esta fórmula es hacer desaparecer los beneficios por años cotizados”.