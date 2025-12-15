Priscila Robledo, economista jefe de Fintual: “Kast enfrenta un escenario de gobernabilidad compleja”

La victoria de José Antonio Kast no fue una sorpresa ni para el mercado ni para la economista jefe de Fintual, Priscila Robledo, quien explicó que el resultado ya estaba incorporado en los precios de los activos, con las acciones en máximos históricos y una baja significativa en el tipo de cambio. No obstante, cree que en los días post elecciones suele pasar que la gente espera mucho de los mercados, y se decepciona con reacciones muy chicas.

- ¿Qué se puede esperar hacia adelante en términos de tipo de cambio y bolsa? ¿Podría el dólar llegar más abajo de los $ 900?

- Depende de las promesas que pueda cumplir. Uno de los retos principales que tiene Kast es poder cuadrar el círculo en los temas fiscales, porque promete una consolidación fiscal, al tiempo que espera reducir los impuestos corporativos. Esto necesariamente tendría que venir acompañado de un recorte muy fuerte de gastos, que se tendría que materializar por medio de una contracción de la inversión pública, con el costo al crecimiento que eso implica. Esto va en contra de su promesa de crecimiento económico.

Si no es por medio de recortar los impuestos, otra posibilidad que tiene el equipo de Kast es impulsar a la economía por medio de disminuir la burocracia para agilizar la inversión privada, pero para poder pasar estas iniciativas necesita un apoyo en el Congreso que no es claro que vaya a tener, en especial en el Senado.

“En las condiciones actuales, pensar que se va a lograr reducir el déficit fiscal, al mismo tiempo que llevar a cabo un plan de impulso a la economía es muy optimista”.

- Precisamente, con la composición del Congreso, ¿cómo ve el desempeño del programa de Kast?

- Kast enfrenta un escenario de gobernabilidad compleja, donde las propuestas de ley con quórums más elevados requerirán negociación, lo que lo obliga a moderar o negociar su agenda más ambiciosa.

En asuntos de seguridad y migración muy probablemente habrá más consenso, pero en temas económicos radicales -como recortes de US$ 6.000 millones o rebaja fuerte de impuestos- serán más complicados de lograr porque la derecha tradicional podría resistirse.

- ¿El cobre sobre US$ 5 la libra puede cambiar el escenario a la caja fiscal del próximo gobierno de Kast?

- El mayor precio del cobre, y en general los mejores términos de intercambio, son indudablemente una buena noticia para el Fisco y la economía, pero no resuelven el problema fiscal. Un cálculo de servilleta es que del ajuste que se necesita hacer para poder cumplir con la meta fiscal, un escenario positivo en términos de precios del cobre podría aportar la mitad, pero la otra tiene que venir de crecimiento económico o recorte de gastos.

- ¿Cuáles son las señales más importantes para que mejore la inversión hacia Chile?

-La inversión privada tiene potencial de mejorar, de hecho, en parte las buenas perspectivas que sugieren los planes de proyectos de inversión incorporan este cambio de gobierno. Sin embargo, el escenario para la inversión pública es complicado en el contexto de consolidación fiscal y margen acotado para reducir gasto corriente. Es importante considerar que en términos fiscales algo tiene que ceder. En las condiciones actuales, pensar que se va a lograr reducir el déficit fiscal, al mismo tiempo que llevar a cabo un plan de impulso a la economía, es muy optimista.

El impulso a la inversión privada podría venir de agilizar los trámites y procesos, pero eso va a requerir consensos en el Congreso, que, especialmente en temas ambientales, no serán sencillos.