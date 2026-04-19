Pulso Ciudadano: apoyo al Presidente Kast baja a 33,3% y desaprobación sube cuatro puntos
El ministro mejor evaluado fue el titular de Vivienda, Iván Poduje, con un 46,4% de respaldo, mientras que la vocera fue la peor evaluada.
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La percepción pública del gobierno de José Antonio Kast se sigue deteriorando. La aprobación de la administración que se inició el 11 de marzo llegó a un 33,3%, lo que representa 1,4 puntos porcentuales menos que la medición anterior, mostró la encuesta Pulso Ciudadano difundida este domingo.
La desaprobación del gobierno llegó a 53,3%, un aumento de 4,6 puntos y un nuevo máximo para el gobierno, mientras que un 13,4% “no sabe” cómo evaluarlo. La aprobación del gabinete, en tanto, se ubicó en 27%, con una desaprobación del 59,5%.
El ministro mejor evaluado fue el titular de Vivienda, Iván Poduje, con un 46,4% de evaluación positiva, seguido por el ministro del Interior, Claudio Alvarado (45,7%) y la titular de Bienes Nacionales, Catalina Parot (40,0%).
En la otra vereda, los peor evaluados fueron la ministra Secretaria General de Gobierno, Mara Sedini, con un 49,7% de evaluación negativa; el titular de Hacienda, Jorge Quiroz (43,7%) y la ministra de Educación, María Paz Arzola (40,2%)
En comparación con el desempeño del gobierno del expresidente Gabriel Boric en su primer mes de gestión, la aprobación de Kast lo supera (27,8%), pero la desaprobación también es más alta (51,0%).
La encuesta también midió la percepción sobre el almuerzo privado realizado por el Presidente junto a excompañeros de universidad en La Moneda. Al respecto, un 46,5% de los consultados consideró el hecho como “grave”, 31,8% “poco grave o no es grave” y 21,7% “ni grave ni no grave”.
Frente al proyecto de “Reconstrucción nacional y desarrollo económico y social”, un 35,4% estuvo en desacuerdo con el uso de este tipo de normas, un 32,7% de acuerdo y un 31,8% ni de acuerdo ni en desacuerdo.
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