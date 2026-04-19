Pulso Ciudadano: apoyo al Presidente Kast baja a 33,3% y desaprobación sube cuatro puntos

El ministro mejor evaluado fue el titular de Vivienda, Iván Poduje, con un 46,4% de respaldo, mientras que la vocera fue la peor evaluada.

La percepción pública del gobierno de José Antonio Kast se sigue deteriorando. La aprobación de la administración que se inició el 11 de marzo llegó a un 33,3%, lo que representa 1,4 puntos porcentuales menos que la medición anterior, mostró la encuesta Pulso Ciudadano difundida este domingo.

La desaprobación del gobierno llegó a 53,3%, un aumento de 4,6 puntos y un nuevo máximo para el gobierno, mientras que un 13,4% “no sabe” cómo evaluarlo. La aprobación del gabinete, en tanto, se ubicó en 27%, con una desaprobación del 59,5%.

El ministro mejor evaluado fue el titular de Vivienda, Iván Poduje, con un 46,4% de evaluación positiva, seguido por el ministro del Interior, Claudio Alvarado (45,7%) y la titular de Bienes Nacionales, Catalina Parot (40,0%).

En la otra vereda, los peor evaluados fueron la ministra Secretaria General de Gobierno, Mara Sedini, con un 49,7% de evaluación negativa; el titular de Hacienda, Jorge Quiroz (43,7%) y la ministra de Educación, María Paz Arzola (40,2%)

En comparación con el desempeño del gobierno del expresidente Gabriel Boric en su primer mes de gestión, la aprobación de Kast lo supera (27,8%), pero la desaprobación también es más alta (51,0%).

La encuesta también midió la percepción sobre el almuerzo privado realizado por el Presidente junto a excompañeros de universidad en La Moneda. Al respecto, un 46,5% de los consultados consideró el hecho como “grave”, 31,8% “poco grave o no es grave” y 21,7% “ni grave ni no grave”.

Frente al proyecto de “Reconstrucción nacional y desarrollo económico y social”, un 35,4% estuvo en desacuerdo con el uso de este tipo de normas, un 32,7% de acuerdo y un 31,8% ni de acuerdo ni en desacuerdo.