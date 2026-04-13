UC abre postulación a Premio Carlos Vial Espantoso 2026

La Universidad Católica de Chile abrió la convocatoria 2026 del Premio Carlos Vial Espantoso, el cual reconoce las buenas prácticas en gestión de personas y relaciones laborales en las empresas del país, y que cuenta con 25 años de trayectoria.

Esta versión marca una nueva etapa del reconocimiento, que desde este año se desarrolla bajo el alero de la Cátedra Carlos Vial Espantoso de la Escuela de Administración UC, tras la integración de la Fundación homónima a la casa de estudios.

La convocatoria invita a grandes firmas a participar de un proceso que permite evaluar sus relaciones laborales en distintos ámbitos transversales a la organización. Esto, a través de una metodología única en Chile, ajustada este 2026 para simplificar el proceso y mantener su calidad, las organizaciones podrán identificar brechas y oportunidades de mejora con una mirada externa y objetiva.

Más allá del resultado, todas las firmas acceden a un diagnóstico integral, retroalimentación experta, y un benchmark sectorial. Todo ello sin costo para los postulantes.