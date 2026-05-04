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Alvarado “raya la cancha” ante Irarrázaval y los partidos para ordenar al gobierno y el oficialismo

El ministro del Interior dijo de entrada a los jefes de partidos que es él quien lidera políticamente a todos sus pares y que cualquier problema con alguna autoridad primero lo conversen con él antes de abrir un flanco por los medios.

Por: Rodolfo Carrasco

Publicado: Lunes 4 de mayo de 2026 a las 16:20 hrs.

La Moneda José Antonio Kast Ministerio del Interior Congreso Rodolfo Carrasco
<p>Alvarado “raya la cancha” ante Irarrázaval y los partidos para ordenar al gobierno y el oficialismo</p>

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