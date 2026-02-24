Boric alista actividad en Talca junto al ministro Muñoz en medio de controversia con EEUU por cable submarino

Ambas autoridades realizarán un recorrido en uno de los nuevos buscarriles del Tren Ramal Talca-Constitución de EFE.

El Presidente Gabriel Boric visitará este miércoles la Región del Maule con foco en actividades en transportes, vivienda y salud, donde será acompañado de diversas autoridades, pero lo más trascendente será la participación del ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, quien se encuentra en el foco de la controversia entre Chile y Estados Unidos a raíz de un proyecto de cable submarino chino, por el cual se le retiró su visa estadounidense.

Boric visitará este miércoles 25 de febrero las comunas de Talca, Maule y Licantén.

En primer lugar, el mandatario se trasladará hasta Talca para encabezar un recorrido inaugural hasta el sector de Colin en uno de los nuevos buscarriles del Tren Ramal Talca-Constitución de EFE.

Es en esa actividad donde se espera sea acompañado por Muñoz, en lo que representa un gesto de respaldo del mandatario hacia su ministro de Transportes, a quien -según el Ejecutivo- se le ha sancionado injustamente por un proyecto que no está aprobado, aunque hoy se reveló que hubo una autorización preliminar de Transportes al cable asiático que luego de dos días se anuló.

Posteriormente, Boric encabezará junto al ministro de Vivienda, Carlos Montes, la ceremonia de entrega de casas de la Villa Portales del Maule, parte del Plan de Emergencia Habitacional de la región; para finalmente culminar su visita con la ceremonia de primera piedra que marca el inicio de obras de la reposición con relocalización del Hospital de Licantén.

El mandatario regresará el mismo miércoles 25 de febrero a la Región Metropolitana.