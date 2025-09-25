Boric califica de “ignorancia o mala fe” las críticas a la nominación de Bachelet para el máximo cargo de la ONU
Respecto al pedido de la SNA de una regularización de extranjeros para enfrentar labores agrícolas, el Presidente indicó que “por ahora no está en los planes del Gobierno innovar en esa materia”.
Noticias destacadas
El Presidente de la República, Gabriel Boric, defendió la nominación realizada por Chile de la exPresidenta Michelle Bachelet al cargo de secretaria general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), afirmando que debe ser motivo de orgullo y calificó de “ignorancia o mala fe” las críticas por no socializar antes esa decisión con la oposición y los aspirantes a La Moneda, considerando que gran parte de la campaña para ese cargo será cuando exista otro Presidente en Chile.
"Me quedo con la buena recepción que tuvo en parlamentarios, como el presidente del Senado, Manuel José Ossandón, que es de oposición”, señaló en un punto de prensa desde Nueva York y agregó “no me extraña que de parte de José Antonio Kast o algunos otros se pueda plantear esto de una manera crítica, pero estoy orgulloso de Chile y que esto se presente como una política de Estado para que sea la primera mujer secretaria general de Naciones Unidas en 80 años. Espero que nos unamos detrás de esta candidatura. Los plazos no los invento yo, eso es ignorancia o mala fe, los plazos están corriendo”.
Consultado si sus discursos en la ONU, donde calificó de mentir a quienes niegan la crisis climática como el Presidente de Estados Unidos Donald Trump, podrían afectar las posibilidades de Bachelet, indicó que “hay que ser consecuente con lo que digo y dije que es válido tener diversidad de opiniones, pero lo que no se puede hacer es decir que la crisis climática no existe, porque eso es mentir”.
“Esto va más allá de un Presidente en particular. Jamás he personalizado, he defendido ideas y principios y lo voy a seguir haciendo”, dijo.
Regularización de migrantes
Boric, antes de volver a Chile luego de su paso por Naciones Unidas, también abordó la propuesta del timonel de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, quien pidió un proceso de regularización de extranjeros porque en Chile no hay fuerza laboral nacional para enfrentar labores agrícolas.
"Habría que estudiar en detalle esa medida, pero en esto yo funciono sobre principios, el trabajo debe ser digno, se debe respetar los derechos laborales”, señaló el mandatario.
Boric enfatizó que “en términos generales Chile no está en condiciones de recibir más inmigración ilegal, y de hecho cuando asumimos las fronteras estaban desbordadas y lo que hemos hecho es poner orden en las fronteras, así que es una propuesta que hay que ver los detalles, pero por ahora no está en los planes del Gobierno innovar en esa materia”.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Dante Contreras y el debate salario mínimo-empleo: “Mucha gente se apresuró a validar a ciegas el informe del Banco Central”
El economista planteó dudas sobre la ampliación del estudio de empleo incluido en el IPOM, señalando que se trata de un informe disponible desde diciembre de 2024 y que su difusión ahora podría responder a otros intereses.
Corte Suprema rechaza recurso de FNE que buscaba regular precios a 15 servicios de empresas sanitarias
El ente persecutor presentó esta acción ante el máximo tribunal luego de que el TDLC le negara la posibilidad de fijar tarifas en ìtemes como limpieza de fosas, la remisión de cuentas de consumo en papel o la venta de agua potable a camiones aljibes.
A tres años de su lanzamiento, ScaleX enfrenta falta de liquidez, pérdida de patrocinadores y bajo interés de inversionistas
Las startups acusan que hay un mercado inmaduro y pocas empresas listadas, pero coinciden en que los institucionales podrían darle el impulso que necesita.
BRANDED CONTENT
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
El arte de emprender con propósito: Patricia Ready en Perfeccionistas
Desde su mirada única sobre el arte contemporáneo hasta su incansable búsqueda de la excelencia, Patricia comparte su historia, su visión sobre el rol del arte en la sociedad y cómo ha construido un espacio fundamental para la escena artística chilena.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete