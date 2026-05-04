Canciller Pérez Mackenna sostiene reuniones claves sobre minerales críticos con autoridades de Estados Unidos

El ministro junto a su par de Ciencia, Ximena Lincolao, destacaron el programa del Gobierno “Choose Chile” que tiene como objetivo atraer inversión y talento extranjero de alta calidad hacia sectores estratégicos.

Como parte del despliegue internacional para atraer oportunidades hacia sectores claves de la economía nacional, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, se encuentra en Estados Unidos, junto a la ministra de Ciencia y Tecnología, Ximena Lincolao, quienes se reunieron en Los Ángeles (California) con autoridades para analizar el área de minerales críticos.

Ambos se entrevistaron con el subsecretario de Estado de EEUU para el Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente, Jacob Helberg, con quien dialogaron sobre las iniciativas para profundizar las relaciones materia de minerales críticos, en el marco del memorándum de entendimiento que suscribieron ambos países hace semanas atrás.

Cabe recordar que ese instrumento establece una guía de cooperación orientada a promover la inversión, el intercambio de experiencias y el desarrollo de capacidades en distintas etapas de la cadena de valor, desde la exploración hasta el procesamiento de minerales críticos.

La iniciativa se enmarca en los objetivos y avances impulsados por la cancillería durante sus primeros 90 días de gestión, en línea con una agenda orientada a fortalecer la inserción internacional de Chile, diversificar mercados y generar condiciones para atraer nuevas inversiones.

Los ministros también sostuvieron un encuentro con el presidente del Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos, John Jovanovic, para abordar proyectos en minerales críticos y ahondar en las ventajas competitivas que ofrece Chile en un sector estratégico en el comercio mundial.

Pérez Mackenna manifestó que “buscamos posicionar a Chile como un destino competitivo para la inversión extranjera y acercarnos a los ecosistemas más avanzados en tecnología, innovación y capital humano en áreas fundamentales que nos permitan crecer y estar a la vanguardia de los desafíos del futuro”.

Por su parte, la ministra de Ciencia destacó que “los países que se mueven con decisión serán los que capturen el mayor valor de esta revolución tecnológica, y Chile no puede quedarse atrás”.

Agregó que “tenemos recursos de clase mundial, talento y capacidades científicas, pero también brechas en manufactura y escalamiento productivo que debemos abordar. Por eso, estamos fortaleciendo el diálogo con Estados Unidos para abrir nuevas oportunidades de colaboración en ciencia, tecnología e innovación, atraer inversión y conocimiento”.

La visita a EEUU es parte del programa del gobierno "Choose Chile", que tiene como objetivo atraer inversión y talento extranjero de alta calidad. Su misión es posicionar al país como el destino más competitivo de América Latina para empresas globales que buscan establecer operaciones, manufactura avanzada y desarrollo tecnológico en la región.