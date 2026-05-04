Canciller Pérez Mackenna sostiene reuniones claves sobre minerales críticos con autoridades de Estados Unidos
El ministro junto a su par de Ciencia, Ximena Lincolao, destacaron el programa del Gobierno “Choose Chile” que tiene como objetivo atraer inversión y talento extranjero de alta calidad hacia sectores estratégicos.
Noticias destacadas
Como parte del despliegue internacional para atraer oportunidades hacia sectores claves de la economía nacional, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, se encuentra en Estados Unidos, junto a la ministra de Ciencia y Tecnología, Ximena Lincolao, quienes se reunieron en Los Ángeles (California) con autoridades para analizar el área de minerales críticos.
Ambos se entrevistaron con el subsecretario de Estado de EEUU para el Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente, Jacob Helberg, con quien dialogaron sobre las iniciativas para profundizar las relaciones materia de minerales críticos, en el marco del memorándum de entendimiento que suscribieron ambos países hace semanas atrás.
Cabe recordar que ese instrumento establece una guía de cooperación orientada a promover la inversión, el intercambio de experiencias y el desarrollo de capacidades en distintas etapas de la cadena de valor, desde la exploración hasta el procesamiento de minerales críticos.
La iniciativa se enmarca en los objetivos y avances impulsados por la cancillería durante sus primeros 90 días de gestión, en línea con una agenda orientada a fortalecer la inserción internacional de Chile, diversificar mercados y generar condiciones para atraer nuevas inversiones.
Los ministros también sostuvieron un encuentro con el presidente del Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos, John Jovanovic, para abordar proyectos en minerales críticos y ahondar en las ventajas competitivas que ofrece Chile en un sector estratégico en el comercio mundial.
Pérez Mackenna manifestó que “buscamos posicionar a Chile como un destino competitivo para la inversión extranjera y acercarnos a los ecosistemas más avanzados en tecnología, innovación y capital humano en áreas fundamentales que nos permitan crecer y estar a la vanguardia de los desafíos del futuro”.
Por su parte, la ministra de Ciencia destacó que “los países que se mueven con decisión serán los que capturen el mayor valor de esta revolución tecnológica, y Chile no puede quedarse atrás”.
Agregó que “tenemos recursos de clase mundial, talento y capacidades científicas, pero también brechas en manufactura y escalamiento productivo que debemos abordar. Por eso, estamos fortaleciendo el diálogo con Estados Unidos para abrir nuevas oportunidades de colaboración en ciencia, tecnología e innovación, atraer inversión y conocimiento”.
La visita a EEUU es parte del programa del gobierno "Choose Chile", que tiene como objetivo atraer inversión y talento extranjero de alta calidad. Su misión es posicionar al país como el destino más competitivo de América Latina para empresas globales que buscan establecer operaciones, manufactura avanzada y desarrollo tecnológico en la región.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Vivienda se apronta a caducar contratos de constructora española por obras abandonadas en Biobío y estudia más casos en O'Higgins, Ñuble y norte del país
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, anunció en Biobío que el Gobierno esperará hasta las 24:00 horas de este lunes para que la empresa responda y retome sus faenas paralizadas en el Gran Concepción. De no cumplir implementará la liquidación inmediata de los contratos y ejecutará las boletas de garantía.
Más desocupados y más informalidad destacan entre los 10 frentes que reflejan el mal momento del mercado laboral
Un sabor amargo dejó entre los economistas el aumento del desempleo a 8,9% al cierre del primer trimestre. El escenario es más difícil para las mujeres, las que anotaron una tasa de 10%.
CLC cierra su etapa de saneamiento financiero y asegura que enfrenta 2026 "con la plena confianza de una mejora considerable en el desempeño""
El presidente de la institución, Carlos Kubick, declaró que ahora se enfocarán en los próximos pasos, "poniendo al paciente en el centro y volviendo a los estándares de excelencia médica que han caracterizado a CLC".
BRANDED CONTENT
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete