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Canciller Pérez Mackenna sostiene reuniones claves sobre minerales críticos con autoridades de Estados Unidos

El ministro junto a su par de Ciencia, Ximena Lincolao, destacaron el programa del Gobierno “Choose Chile” que tiene como objetivo atraer inversión y talento extranjero de alta calidad hacia sectores estratégicos.

Por: Rodolfo Carrasco

Publicado: Lunes 4 de mayo de 2026 a las 17:07 hrs.

EEUU Chile Minería Cancillería Ministerio de Ciencia Tecnología Conocimiento e Innovación Rodolfo Carrasco
<p>Canciller Pérez Mackenna sostiene reuniones claves sobre minerales críticos con autoridades de Estados Unidos</p>

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