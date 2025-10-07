Candidatos de oposición salen al paso y defienden autonomía de la entidad monetaria

Las declaraciones de Jara respecto al instituto emisor generaron también reacciones por parte de otros candidatos a la presidencia.

“Respecto de las declaraciones de la candidata Jara sobre el Banco Central, es tratar de esquivar su responsabilidad. La responsabilidad del desempleo de más de un millón de personas, donde los índices más altos están en las mujeres, no es del Banco Central; la responsabilidad de más de dos millones de personas en la informalidad no es del Banco Central”, afirmó el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast.

Y declaró que la entidad es “independiente y tiene una conformación que debería tenerla muy tranquila (a Jara) de que no va a haber un intervencionismo político en las presentaciones que haga el Banco Central frente al Parlamento”.

“Por tanto, hoy endosarle una responsabilidad a un ente independiente como el Banco Central habla muy mal de ella que trabajó en el Servicio de Impuestos Internos (SII), fue ministra, tuvo un intercambio permanente con autoridades del Banco Central y nunca dijo nada”, remató el candidato republicano.

“En torno al Banco Central, yo tengo muy claro que es un organismo autónomo. Creo que esto más bien es una polémica falsa, impulsada por el candidato Kast para desviar la explicación que el país le sigue pidiendo respecto de cómo va a reducir los US$ 6.000 millones en gasto público, de la cual no se ha hecho cargo hasta ahora, y pasan y pasan los días y ahora busca excusas para tratar de distraer con polémicas que no existen en realidad”, respondió Jara más tarde.

La entidad “tiene la obligación de señalar cuando hay problemas en un sector que no se deben a la política monetaria, sino que a otras cosas”, declaró, a su vez, la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

La exalcaldesa explicó que “en este caso lo único que hizo fueron estudios que son de estadísticas. Ahora, claro, es una pena que a ella no le gusten las conclusiones, pero son claras, basadas en evidencias, son serias. En el Banco Central trabaja gente de izquierda y de derecha, lo que ellos están mostrándole al país son las consecuencias de ciertas políticas”.