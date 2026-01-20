Cristóbal Huneeus economista y socio de Unholster: “La ‘luna de miel’ va a ser distinta por área. En economía va a ser bien corta y en seguridad más larga”

Tras el anuncio de gabinete, Huneeus calificó como “un golazo del Presidente electo” la decisión de nombrar a la fiscal regional Trinidad Steinert como ministra de Seguridad Pública.

Con un perfil marcado por una serie de rostros nuevos, que no habían sido autoridades en el pasado, a menos de dos meses de asumir como Presidente, José Antonio Kast anunció su gabinete.

En entrevista con DF, el economista y socio de Unholster, Cristóbal Huneeus, analizó el equipo que acompañará al próximo Mandatario a partir del 11 de marzo y los desafíos que enfrentarán.

- ¿Qué le parece el gabinete que eligió José Antonio Kast?

- Es un gabinete con la mayor cantidad de independientes desde el 90 -al menos- y eso tiene pros y contras. El desafío que tienen es tener una comunicación política con el Congreso, que va a ser fundamental para algunas de las medidas y prioridades que dio el Presidente electo.

Por otra parte, puede tener el plus de un enfoque de gestión. Varios de ellos tienen mucha experiencia en gestión y por lo tanto, puede ser un foco relevante. Eso sí, le va a poner más recarga y pega a la Segpres en toda la relación con el Congreso, porque muchos de los ministros tienen un perfil más privado y no tanto carrete político.

- ¿Dado este diseño, a qué perfil debería apuntar en subsecretarios?

Uno esperaría que si el ministro es más técnico, el subsecretario tenga un perfil un poquito más político, tenga carrete político, que haya trabajado en un think tank, que haya tenido relación con el Congreso y eso puede ser un círculo bien virtuoso.

“Hay una promesa de rebaja de impuestos y de ajuste fiscal. Esos son los dos primeros desafíos que va a tener el ministro de Hacienda y ahí vamos a ver cómo le va (a Jorge Quiroz) con el Congreso y la muñeca política”.

- Hay quienes sugieren similitudes entre el perfil de este gabinete y la primera administración de Sebastián Piñera, ¿coincide?

- El de Piñera I tenía más gente de partidos que este. Tiene un perfil parecido, pero me da la sensación que en este la relación directa con el Presidente es importante.

Hay nombramientos que sorprenden, como la ministra de Seguridad, que es la gran sorpresa de este gabinete. Conoce mucho lo que está pasando en el norte, en la frontera y eso puede ser un gran plus para uno de los desafíos más importantes del Presidente electo.

En el caso de varios ministros, vamos a ver cómo lo hacen, porque una cosa es estar en las políticas públicas y otra cosa es estar a cargo de un ministerio.

“Muñeca política”

- ¿Qué riesgos le ve al gabinete?

- Que se desordene el Congreso y por lo tanto, también la agenda que tengan los ministerios. Si los ministerios no están haciendo cosas en el Congreso, los parlamentarios van a empezar a empujar su propia agenda y eso puede desordenar el naipe.

- ¿Cuál es el reto más complejo para el ministro Segpres considerando la composición del Congreso?

- Que él es ministro, no senador y el cambio del Senado al gabinete es complejo. Cambiar ese switch a algunos les ha resultado, pero la gran mayoría no y ese es el desafío más grande.

- ¿Dónde debieran estar sus estrategias en la Cámara y el Senado?

- En la Cámara, tiene que tener una conversación con el Partido de la Gente si quiere aprobar una reforma tributaria que ingresa por la Cámara. Tiene que llegar a un acuerdo político con ellos y ver cuáles son las cosas que están pidiendo. Y en el Senado, con el Socialismo Democrático.

Me imagino que teniendo buenas relaciones con el Socialismo Democrático, por su experiencia en el Senado, podrá tener esas dos conversaciones en forma paralela.

- Sobre la figura de Quiroz, ¿qué desafíos enfrenta en su rol?

- La agenda del Gobierno está clara. Hay una promesa de rebaja de impuestos y de ajuste fiscal. Esos son los dos primeros desafíos que va a tener el ministro de Hacienda y ahí vamos a ver cómo le va con el Congreso y la muñeca política.

El factor importante va a ser la muñeca política y estoy expectante a ver cuánto rol va a jugar el Presidente en este caso. Se ve una buena comunicación entre Quiroz y el Presidente por lo que uno vio en Icare y, por lo tanto, es fundamental la coordinación política que vayan a tener.

- ¿En seguridad y economía, los primeros 100 días son clave?

- 100 días es muy poco. El Congreso se demora más de 100 días. Hay que pensar hacia fin de año tratando de ser realistas. El mismo Presidente electo dijo que no hay plata, que el primer año va a ser difícil. Es un error ponerse metas en los primeros 100 días, porque se generan expectativas que no sé si va a poder cumplir.

Lo importante es que la gente sepa en un año más cómo va a estar su situación comparada con ahora, sobre todo en seguridad, donde los cambios son mucho más lentos que en Hacienda.

- Los gobiernos tienen una luna de miel cada vez más corta. ¿En este caso también será así?

- La luna de miel va a ser distinta por área. En economía va a ser bien corta y en seguridad más larga por el perfil de la futura ministra, que sabe harto del tema y que -esperemos- va a poder contar una historia de qué es lo que se viene. Todo el mundo sabe que en seguridad los cambios no son de la noche a la mañana.

- ¿El recorrido que tiene la nueva ministra de Seguridad ayuda a frenar la crítica de los últimos días de que no tenía ministro en un área clave?

- Ella sabe mucho más del tema que cualquiera de los otros candidatos que estaban dando vueltas. Y por lo tanto, es un golazo del Presidente electo. Ojalá le vaya bien y tenga las espaldas y el apoyo político que va a necesitar para muchas de las medidas que va a querer implementar.

- ¿Qué vida le da a este gabinete?

- Le doy el beneficio de la duda y vamos a ver cómo se va a manejar. En el corto plazo tiene varias fechas como hitos importantes: veamos qué pasa el 8 de marzo (Día de la Mujer), que si bien no van a estar asumidos, es un hito importante y me imagino que el Presidente electo algo va a hacer; tenemos el 1 de mayo (Día del Trabajador) y esas son fechas que voy a mirar con atención para ver cómo se está manejando el ambiente político de este Gobierno.

- ¿Qué tipo de segundo piso debería tener el Presidente?

- En cuanto a los desafíos uno de ellos es el relato. Ahí Felipe Costabal va a jugar un rol importante. Es un creativo, me ha parecido súper bien lo que ha hecho y por lo tanto, creo que la Secom va a tener un poder más grande del que tuvo en este Gobierno.

La dupla con (Cristián) Valenzuela va a ser relevante en el relato político.

Vamos a ver dónde están los asesores estratégicos, pensando en los (Ernesto) Ottone o (Cristián) Larroulet, que se metieron mucho en los contenidos y apoyaban al Presidente. No veo todavía a esa persona en el segundo piso del Presidente electo y quizás él tiene un diseño un poco distinto, quizás más pensado en la gestión que las políticas públicas.