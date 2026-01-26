Claudio Alvarado se reúne con dirigentes de la UDI para abordar desafíos del futuro Gobierno

Con los representantes de su partido, el exdiputado abordó, entre otras materias, la situación del país.

Eran alrededor de las 02:00 de la tarde, cuando el futuro ministro del Interior Claudio Alvarado llegaba a la sede nacional de la UDI, partido en el que milita desde hace 25 años. El exdiputado gremialista no sólo arribó a la colectividad a compartir anécdotas, sino a algo más relevante, como fue el análisis del escenario que se abre a partir de la asunción de José Antonio Kast, el próximo 11 de marzo.

Con este objetivo en mente,cita encabezada por el timonel de la colectividad, diputado Guillermo Ramírez, y el secretario general, diputado Juan Antonio Coloma.

El “compromiso” del gremialismo

Tras la cita, que se prolongó cerca de una hora y media, el timonel de la colectividad explicó que en la reunión con el próximo jefe del gabinete de Kast, “conversamos sobre la actual situación del país, que es muy dura, muy difícil; y, por eso, los problemas de los chilenos no se van a poder resolver de un minuto a otro”, advirtió, en un discurso que tras la segunda vuelta se ha uniformado, apuntado a atenuar las altas expectativas que el mandatario electo generó en campaña.

Ramírez señaló también que en el encuentro se abordó “la necesidad de trabajar en equipo, con una mirada de mediano y largo plazo, para poder resolver los problemas de los chilenos” y que, en este contexto, “la UDI se comprometió a trabajar en equipo y a ser leal con el Gobierno”.