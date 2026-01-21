Gremios empresariales valoran nuevo gabinete y respaldan los nombres designados por José Antonio Kast

Los distintos representantes de las asociaciones insistieron en su disposición a contribuir activamente al diálogo y al trabajo conjunto con el nuevo gobierno.

La espera terminó. Este martes, en un acto en la Oficina del Presidente Electo (OPE), José Antonio Kast reveló quiénes serán los 24 ministros que lo acompañarán durante su mandato.

Si bien la gran mayoría de los nombres ya habían sido anticipados, ante el anuncio del futuro gabinete, los gremios valoraron la designación de los jefes de carteras.

La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, se refirió al anuncio del gabinete ministerial del presidente electo y destacó “la importancia de contar con un equipo que entregue certezas y conducción en un escenario económico desafiante”.

“Le deseo el mayor de los éxitos a quienes asumen este desafío y confío en que pondrán sus capacidades y experiencia profesional al servicio del país para avanzar en soluciones concretas que mejoren la calidad de vida de los chilenos, sostuvo Jiménez y reiteró su “disposición a contribuir activamente al diálogo y al trabajo conjunto con el nuevo gobierno, con énfasis en reactivar la inversión, fortalecer el empleo y generar condiciones que favorezcan el crecimiento y el bienestar de Chile”.

Por su parte, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Alfredo Echavarría sostuvo que este hito “permite dar inicio a un proceso de traspaso ordenado para afinar el diseño del trabajo del próximo Gobierno”.

En esa línea, valoró específicamente el nombramiento de los ministros de Vivienda, Obras Públicas y Economía, e indicó: “confiamos en que este equipo contribuirá a entregar certezas y a enfrentar con decisión los grandes desafíos económicos y sociales, como el déficit de vivienda, la atención de salud y la educación. Todo en un marco que aborde el grave problema de la inseguridad y el aumento de la violencia que afecta transversalmente a todo el país”.

Por su parte, el presidente de Icare, Holger Paulmann, le deseó éxito al nuevo gabinete e indicó que “lo importante ahora es la señal: que Chile recupere rumbo, la seguridad, las certezas y la capacidad de gestión para volver a crecer, crear empleo y mejorar la productividad”.

“Esperamos conducción y resultados, avanzar en certezas regulatorias que permanezcan más allá de un gobierno, y una agenda que combine crecimiento con cohesión social. Si se ordenan prioridades y se destraba la inversión con responsabilidad, habrá mejores oportunidades para las personas y para el país", añadió Paulmann.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), José Pakomio, valoró el nombramiento de Tomás Rau como ministro del Trabajo, en un momento en que -a su juicio- el principal desafío del país es reactivar el mercado laboral y recuperar la capacidad de generar empleo formal.

“Desde la CNC creemos que la prioridad debe estar en una agenda laboral pro-empleo, especialmente en sectores como el comercio, los servicios y el turismo, combinando crecimiento económico, formalización y capacitación (...) Más que abrir nuevos debates de alto impacto, hoy se requiere consolidar las reformas ya aprobadas, evaluando responsablemente sus efectos y fortaleciendo el diálogo social, poniendo el empleo formal y la confianza en el centro de la agenda", manifestó Pakomino.

A su vez, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, respaldó al ministro de Agricultura, Jaime Campos y afirmó que “es una persona abierta al diálogo, lo que será clave para establecer alianzas con otros ministerios y relacionarse con el Congreso para avanzar en proyectos fundamentales”.

Desde el Consejo del Salmón vieron con optimismo la conformación del gabinete económico y afirmaron que “en un momento clave para la economía nacional, se abre una oportunidad única para promover e implementar una agenda de crecimiento inclusivo, sostenible y con foco en el desarrollo productivo, que permita conectar crecimiento económico con desarrollo regional, empleo y bienestar para las personas”.

Además, la Asociación de Aseguradores de Chile destacó “la experiencia y trayectoria que aportan las nuevas autoridades ministeriales a la conducción de carteras clave en un momento en el que el país enfrenta desafíos que exigen liderazgo, coordinación y una mirada de largo plazo” y añadió “este nuevo ciclo abre una oportunidad para avanzar en soluciones que fortalezcan la protección financiera de las personas, la sostenibilidad de las políticas públicas y la estabilidad del sistema económico y social”.

La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) destacó "la experiencia, trayectoria y capacidades técnicas de los ministros y ministras designados, así como la adecuada convergencia con liderazgos más jóvenes, que aportan una mirada renovada y complementaria para enfrentar los desafíos del próximo período".