Intensa jornada de reuniones en "La Moneda chica" ad portas de definiciones de nuevos subsecretarios del Gobierno de Kast

En la Oficina del Presidente Electo (OPE), se ha visto a futuros ministros, como Francisca Toledo (Medio Ambiente), Fernando Rabat (Justicia) y Daniel Mas (Economía y Minería), entre otros.

A pesar de que el futuro Presidente de la República, José Antonio Kast, se encuentra de gira por Centroamérica, las reuniones no cesan en la Oficina del Presidente Electo (OPE), ubicada en la calle La Gloria en Las Condes y hasta donde han llegado algunos futuros ministros a reuniones de coordinación.

Esto ad portas de que el próximo viernes 6 de febrero se anuncien a los 40 subsecretarios que acompañarán a los 24 ministros del gabinete.

Uno de los presentes fue el próximo ministro de Justicia, Fernando Rabat, quien a su salida de la OPE estuvo acompañado por el exconstituyente republicano, Luis Silva.

Al ser consultado si ya tiene definido a su subsecretario, no dudó en apuntar a Silva señalando “ahí va”. Luego ambos se subieron a un auto y se retiraron del recinto.

Otras reuniones con asesores en la OPE han sido de la futura ministra de Salud, May Chomali; del próximo ministro de Agricultura, Jaime Campos; quien encabezará el Ministerio de Desarrollo Social a partir del 11 de marzo, María Jesús Wulf; y la designada titular del Medio Ambiente, Francisco Toledo.

Otra autoridad entrante que estuvo este martes en "La Moneda chica" fue el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, quien a su salida se remitió a indicar que se encuentra conformando a su equipo de asesores.

En paralelo, los asesores de Kast encargados del reclutamiento de equipos, Alejandro Irarrázaval y Vicente Núñez Pinochet, han sostenido diversas reuniones con candidatos a formar parte del futuro Gobierno.