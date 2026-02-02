Kast evita definirse sobre si apoyará postulación de Bachelet a la Secretaría General de la ONU

El Presidente electo, José Antonio Kast, visitó este lunes la zona afectada por los incendios ocurridos hace dos años y que alcanzó zonas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana.

La cita además contó con la participación del próximo ministro de Vivienda, Iván Poduje. Tras la actividad, el mandatario entrante destacó la importancia de “que situaciones como esta no se invisibilicen. Han pasado dos años y sigue habiendo mucho dolor, mucha frustración y nuestro objetivo no es aumentar el dolor ni generar aún más frustración”.

En esa línea, Kast destacó que “cuando hay una tragedia tan grande cuesta identificar todos los problemas, pero lo que nosotros hemos querido manifestar primero es estar, acompañar, darle las gracias a los vecinos que comparten con nosotros sus testimonios de dolor y plantear también que queremos ocuparnos de la situación”.

Bachelet a la ONU

La jornada, en conjunto a la conmemoración de los dos años de la catástrofe, ha estado marcada por la formalización del apoyo del Gobierno de Gabriel Boric, en conjunto a los países de México y Brasil, para la candidatura de la exPresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas (ONU).

Al ser consultado por el apoyo brindado de parte del actual mandato, el presidente electo evitó entrar una definición: “Para nosotros, hoy es una fecha de aniversario de una catástrofe. La única contingencia es esta. Por lo tanto, creo que en esta fecha solo tenemos que ocuparnos de las víctimas de una catástrofe tan grande como la que se vive aquí y no destinar hoy día ningún momento a no pensar en eso.”

Bajo esa mirada, Kast cerró: "Chile está viviendo una emergencia y la emergencia está en Chile. Está en el Biobío. Está en la comuna de Maipú. Está aquí en Viña del Mar. Esa es la contingencia y la urgencia de Chile. Uno tiene que ver dónde prioriza”.

La presencia de Kast en la zona se da luego de su periplo por Centroamérica, donde visitó República Dominicana, Panamá y El Salvador, destacando en este último destino la segunda presencia del Presidente electo en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), acompañado de su ministra de Seguridad, Trinidad Steinert.

Nueva gira a Europa

Además, Kast viajará hoy a las 13 horas a una nueva gira, esta vez a Europa, acompañado de sus futuros ministros de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna; Economía y Minería, Daniel Mas; Seguridad, Trinidad Steinert; y Energía, Ximena Rincón. En este nuevo periplo, el mandatario entrante estará en Bélgica, donde asistirá a un foro de libertad de expresión, organizado por la organización Political Network for Values.

En el itinerario el siguiente destino es Italia, donde se espera que el presidente electo tenga una reunión bilateral con la primera ministra del país europeo, Giorgia Meloni, quien se ha hecho de fama por sus declaraciones en contra de la inmigración irregular.

Kast cerrará su gira en Hungría, donde sostendrá una reunión bilateral con el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, quien también ha impuesto fuertes políticas antiinmigración en el país europeo, lo que es parte de los focos del “gobierno de emergencia” propuesto por el futuro jefe de Estado.