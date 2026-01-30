Kast posterga anuncio de designación de delegados presidenciales en medio de molestia de partidos por independientes

El anuncio, que debió haberse materializado este viernes, se retrasó a la siguiente semana y coincidirá con la lista final de subsecretarios.

Si bien este viernes se esperaba el anuncio de los 16 delegados presidenciales que asumirán el próximo 11 de marzo junto con el Gobierno de José Antonio Kast, aquello finalmente no se materializó.

"El anuncio de los delegados se posterga para la próxima semana. Aún falta afinar la nómina final y se está trabajando en revisión de los antecedentes", informaron escuetamente desde la Oficina del Presidente Electo (OPE).

Los delegados presidenciales tienen como función ser representantes inmediatos del Presidente en las regiones. La nominación ha sido objeto de tensión en los partidos del oficialismo, debido a la cantidad de independientes y militantes del Partido Republicano que asumirían los cargos.

Hasta el momento ha trascendido la mayoría de los delegados, pero aún no están resueltas las autoridades en las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta, Los Lagos, Aysén y Magallanes.

Así, se espera que el anuncio se materialice el próximo 6 de febrero, junto con la nómina de los 40 subsecretarios que acompañarán a los ministros del gabinete presidencial.

Algunos de los nombres que han trascendido:

Tarapacá: Alberto Soto, independiente: el exvicealmirante de la Armada en 2019 formó parte de la cuarta zona naval, ubicada en Iquique. En este puesto, tuvo que combatir la pesca ilegal, junto al narcotráfico e inmigración irregular por mar, siendo estos últimos dos los principales ejes del “gobierno de emergencia” abordado por Kast.Compitió por un cupo en la última elección senatorial de Valparaíso, representando a Republicanos, donde no fue electo.

Atacama: Sofía Cid, Independiente (bancada Republicanos): la hoy diputada por Atacama es ingeniera comercial de la Universidad Gabriela Mistral, oriunda de Copiapó, cumplió con dos periodos como diputada, entre 2018-2022, y 2022-2026. En adición a ello, se desempeñó como Secretaria Regional Ministerial de Economía en la región entre los años 2010 y 2012. Cid, además, fue uno de los nombres que más fuerte sonaron para el Ministerio de Minería.

Coquimbo: Víctor Pino, Demócratas: Pino termina su primer y único período como diputado por el quinto distrito, correspondiente a la Región de Coquimbo. A este periodo ingresó formando parte del Partido de la Gente (PDG), del que luego de un año migró al Comité Social Cristiano, finalmente se integró desde 2024 en la bancada de Demócratas, Evópoli, Amarillos en Independientes.

Valparaíso: Manuel Millones (66), Partido Republicano: exconsejero regional de Valparaíso entre 1997 y 2024, año en el que presentó su renuncia para presentar su candidatura a la Cámara de Diputados. Su elección no tuvo éxito, debido a la reelección de Chiara Barchiesi.

RM: Germán Codina, Independiente: exRenovación Nacional y alcalde de Puente Alto por tres periodos consecutivos (2012-2024) Codina es el elegido por Kast para representarlo en la Región Metropolitana. Su nombramiento como delegado llega luego de formar parte del comando de la fallida elección de Karla Rubilar en la comuna mencionada, la que fue vencida por el independiente de izquierda Matías Toledo. El nombre de Codina sonó antes con fuerza para ser titular del Ministerio de Seguridad o la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere).

O’Higgins: Pía Margarit, UDI: candidata a diputada en las últimas elecciones por el distrito 15 de la Región de O'Higgins, donde participó bajo el alero de la UDI. Fue parte del segundo Gobierno de Sebastián Piñera, en el que se desempeñó como jefa de la División de Políticas y Desarrollo Territorial.

Maule: Juan Eduardo Prieto, Independiente: ingeniero comercial de la Universidad Andrés Bello, Prieto ya cuenta con experiencias en la zona, donde en 2018, en el segundo Gobierno de Sebastián Piñera, fue nombrado Seremi de Desarrollo Social en la región. Desde mediados de 2021 a inicios de 2022, Prieto fue además delegado presidencial de la región. En el 2024 fue candidato a senador con cupo del Partido Republicano, no resultando electo.

Ñuble: Diego Sepúlveda, Partido Republicano: candidato a las últimas elecciones para la Cámara de Diputados por el distrito 19 de la Región del Ñuble, Sepúlveda no salió electo. El abogado de la Universidad del Desarrollo se desempeñó como jefe de gabinete en la Intendencia del Ñuble, donde trabajó junto al futuro ministro de Obras Públicas Martín Arrau, quien también fue el primer intendente de la región.

Biobío: Julio Anativia, Renovación Nacional: vistojunto a Kast en su última visita a la región afectada por los incendios, Anativia se desempeñó como director regional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) en las regiones del Maule y Biobío. Además, entre los años 2020 y 2021 fue gobernador de la provincia de Concepción.

La Araucanía: Francisco Ljubetic, Independiente: nombrado fiscal jefe de Villarrica en el año 2000, el nombre de Francisco Ljubetic es el designado para la Región de La Araucanía. El abogado de la Universidad de Chile fue fiscal regional de la región. Cuenta con pasos por la Corte de Apelaciones de Temuco, y en 2015 formó parte de la lista para ser fiscal regional de Los Ríos, no resultando electo.

Los Ríos: Vicky Carrasco, Partido Republicano: la asistente social se desempeña como parte del consejo municipal de Valdivia, cargo que ocupa desde el año 2021. Desde la región fue además promotora del movimiento “Mujeres con Kast”, durante la campaña del ahora presidente electo en la región. Postuló a la reelección como concejala en el 2024, sin embargo, no fue electa.