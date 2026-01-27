Kast vuela a Panamá, donde se reunirá con Lula: “Podemos tener diferencias, pero eso no puede perjudicar inversiones y el desarrollo”
El mandatario electo espera reagendar su postergada visita a El Salvador antes de volver a Chile.
El Presidente electo, José Antonio Kast, arribará esta tarde a Panamá para participar del Foro Económico Internacional organizado por la CAF, en el marco de su gira por Centroamérica, pero también para reunirse por primera vez con el Presidente de Brasil, Lula da Silva.
Antes de abordar el avión que lo trasladará desde República Dominicana a Panamá, señaló la importancia del encuentro con el mandatario brasileño, al indicar que “Brasil sigue siendo un socio comercial muy importante para Chile, esperamos contar con el corredor bioceánico para poder prestar servicios logísticos para sacar productos de Brasil al Asia y viceversa”.
Agregó que para potenciar las economías de ambos países “se requieren conversaciones más allá de las diferencias políticas que podamos tener buscando el bien superior de Chile”.
“Podemos tener diferencias, pero eso no tiene por qué perjudicar las inversiones y el desarrollo económico de ningún país”, manifestó el futuro Presidente de la República.
Explicó que “hemos visto cómo muchos inversionistas chilenos han radicado sus inversiones en Brasil. Se les han dado muchas facilidades y nosotros queremos lo mismo para grandes inversionistas de Brasil en Chile”.
Respaldo a Sedini
Kast también se refirió a la polémica por los dichos de su futura vocera de Gobierno, Mara Sedini, sobre el momento en que se contactó a la exfiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, para ser designada como ministra de Seguridad.
El mandatario electo dijo que se trata de una “discusión artificial” y que Sedini “es una gran vocera”.
Sobre el momento en que se contactó a la exfiscal para sondear su disponibilidad para el cargo, Kast dijo que “siempre buscamos plantearle en tiempo y forma y eso no ha infringido ninguna norma. No fue con mucha anticipación y elegimos a la mejor persona. Se le contacta en días muy previos a la designación de ella como ministra”.
Luego de sus actividades en Panamá, Kast buscará poder visitar El Salvador para reunirse con el Presidente Nayb Bukele: “Estamos viendo la posibilidad de reagendar, porque nos interesa mucho conocer la experiencia de El Salvador en cómo enfrentar el crimen organizado y las cárceles que tienen”.
