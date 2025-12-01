¿Quiroz, Daza o alguien del equipo de Matthei para encabezar Hacienda? “Primero hay que ganar la elección”, responde José Antonio Kast

El abanderado presidencial republicano recibió el respaldo de Demócratas y Amarillos de cara a la segunda vuelta. Y en paralelo, Bunster criticó el Presupuesto 2026 y adelantó la hoja de ruta económica del comando.

Hasta la sede del Partido Republicano llegaron este lune la directiva de Demócratas y militantes de Amarillos para entregar su respaldo al candidato presidencial de los republicanos, José Antonio Kast, para la segunda vuelta presidencial del 14 de diciembre.

La senadora Ximena Rincón y el exdiputado Jorge Tarud rechazaron una posible continuidad de la actual administración que -dijeron- representa la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, por los problemas que existen en el país en delincuencia, inseguridad y falta de atención de salud. Reconocieron que han tenido diferencias con Kast pero “es el momento de la unidad para sacar adelante a Chile”.

Pero Kast también se refirió a la decisión del Partido de la Gente (PDG), que en votación en línea definió en un 78% votar nulo en la segunda vuelta. El candidato señaló que respeta la forma de consulta, pero afirmó que él está en terreno ganándose los votos.

Consultado si su jefe económico, Jorge Quiroz, o el asesor de su primera campaña José Luis Daza -hoy en el gabinete del Presidente argentino, Javier Milei-, son dos cartas que corren con ventaja para ser su ministro de Hacienda, Kast indicó que “vamos a usar todas las instancias para reactivar el país y así como está José Luis Daza y Jorge Quiroz, también están los economistas que trabajaron lealmente con Evelyn Matthei… pero primero hay que ganar la elección”.



Sobre la Ley Lafkenche, indicó que "voté a favor y que hoy es una herramienta de abuso, tenía otro objetivo para la pesca artesanal de un pueblo originario, pero hoy como hay tanto abogado buscando la manera de generar recursos en forma rápida, le dan todas las posibilidades a comunidades que nunca han pescado. Eso es un abuso que hay que terminarlo”.

El exparlamentario señaló que no busca derogar la Ley Lafkenche, sino que “hay que aplicarla y solucionar los problemas en los plazos específicos y hacer funcionar el comité de ministros. Eso va a ser lo primero que le vamos a pedir, que resuelva los más de US $ 6 mil millones detenidos porque no se reúnen; que aprueben o rechazan pero que haya certeza jurídica”.

Otro tema económico que Kast puso sobre la mesa fue establecer cambios a la ley de la tasa máxima convencional para préstamos. "Quizás fue un error la tasa máxima convencional que se discutió hace 15 años atrás, porque sacó del sistema crediticio a muchas personas que quedaron en manos de los prestamistas”, dijo el presidenciable republicano.

Kast volvió a señalar que su recorte fiscal no implica eliminar beneficios sociales, por lo que “vamos a ir derribando las caricaturas. Más allá que con IA suplanten mi voz o imagen, los derechos sociales no se van a tocar. Sí a que se corte gasto político, nunca gasto social”.

Por último, en materia de la situación que se vive en Arica en la frontera con Perú, dijo que “se está produciendo un efecto salida de personas y el Gobierno cierra los ojos. Existen los corredores humanitarios, así que me alegro que vaya el canciller a conversar (con su par peruano)".

Las primeras tres medidas...

Tomás Bunster, integrante del equipo económico del candidato republicano, se refirió en Radio Infinita a los apoyos que han recibido desde equipos de otros candidatos, particularmente el de Evelyn Matthei.

En este contexto, reforzó la idea del recorte de gasto público sin tocar ningún beneficio social, pero se abrió a la conversación respecto de los plazos necesarios para llevarlo a cabo.

“Es absolutamente posible hacer un recorte de US $ 6 mil millones. Tendremos que conversar en qué plazo decidimos finalmente hacerlo”, dijo el ingeniero, quien cuantificó el recorte en cerca del 6% del gasto fiscal para 2026. “Es devolver el presupuesto a lo que era el año 2023”, añadió.

Sobre la Ley de Presupuestos aprobada para 2026, manifestó su preocupación por el hecho de que “no quedaron los fondos debidamente provisionados en la Ley de Presupuesto”, agregando que “es una pésima herencia que deja el actual Gobierno, con unos ingresos imaginarios y gastos mal estimados”.

Y sumó: “Tiene claramente una partida de gasto que no está debidamente provisionada, que va a tener que hacerse cargo a quien le toque administrar el Presupuesto a partir del próximo año”.

Asimismo, detalló las primeras tres medidas primordiales que deberían adoptarse ante una eventual administración: “Lo primero que se debería ver en el Gobierno de José Antonio Kast de cara a asumir es un un cambio del metabolismo del sistema de permisos del Gobierno”, señaló.

“Por ejemplo, hoy día con el permiso ambiental aprobado, tenemos US$ 10 mil millones que están aprobados ya, o sea, ya salieron de esta evaluación y están listos, pero están a la espera de una resolución (...) Eso debería estar resuelto entre dos y tres meses. Hoy día se están demorando ocho”.

En segundo lugar, desde la candidatura se plantea “un proyecto de ley corto en materia tributaria”. Sobre ello, Bunster explicó que no buscan reformar ni modernizar completamente el sistema tributario “de aquí al 2050”, sino rebajar la tasa estatutaria con cierta progresividad y crear un crédito tributario para empresas que contraten a personas de bajos ingresos en riesgo de caer en la informalidad.

“Eso sí debería ser un proyecto de ley muy corto. Uno, dos o tres artículos a lo más”, comentó.

En tercer lugar, se reforzó la idea -en palabras de Bunster- de “un sinceramiento del verdadero estado de las finanzas públicas”. Es decir, explicar a la ciudadanía qué se tiene y qué no.

“Supuestamente el déficit para el año 2026 iba a ser de 1,1 puntos del PIB. Nosotros creemos que eso puede estar largamente sobreestimado”, afirmó.

Sin embargo, dijo que en caso de que el próximo 14 de diciembre gane Kast la elección, “el reimpulso a la economía y las distintas medidas que estamos proponiendo deberían tener un efecto en el termómetro de la economía y en la expectativa que se va a notar muy rápido".