Tormenta en Estados Unidos obliga a Kast a postergar su viaje a El Salvador
Este lunes, el Presidente electo se trasladará a Panamá, donde participará en un foro organizado por la CAF.
Noticias destacadas
Las inclemencias del tiempo obligaron al Presidente electo de la República, José Antonio Kast, a modificar el itinerario de su viaje a Centroamérica, que partió este fin de semana en República Dominicana.
Este lunes, el futuro jefe de Estado debía aterrizar en El Salvador, donde se reuniría con el Presidente de dicho país, Nayib Bukele, y visitaría el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), conocida como la "mega cárcel" de dicho país.
Sin embargo, las fuertes tormentas que azotan a Estados Unidos obligaron al próximo mandatario a modificar su itinerario y postergar su viaje a El Salvador.
"La visita a El Salvador, que se realizaría hoy, fue postergada por la suspensión de vuelos en Estados Unidos debido a las condiciones meteorológicas, y se están buscando alternativas para poder concretar dicha visita y compatibilizarla con la
agenda que tiene en Panamá", informaron desde la Oficina del Presidente Electo (OPE).
Dicho lo anterior, Kast emprenderá rumbo hoy a Panamá, dondeparticipará en el Foro Económico e Internacional de América Latina y el Caribe, y sostendrá reuniones bilaterales con algunos presidentes de la región.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Enaco en picada contra nuevo plan regulador de Lo Barnechea: apunta a “incongruencias y discriminaciones inaceptables”
Sostiene que terrenos de su propiedad han sido gravados con restricciones arbitrarias. “El sector Valle La Dehesa ha sido desarrollado por la inmobiliaria desde el año 1995, mediante la ejecución de múltiples proyectos inmobiliarios”, destacó.
El “round” entre José Miguel Benavente y Hernán Cheyre por el rol que debe tener Corfo
Dos visiones sobre el papel del Estado y los límites de la corporación marcaron el contrapunto entre el actual vicepresidente ejecutivo y su antecesor en el cargo durante el primer Gobierno del Presidente Sebastián Piñera.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete