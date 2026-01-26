Tormenta en Estados Unidos obliga a Kast a postergar su viaje a El Salvador

Este lunes, el Presidente electo se trasladará a Panamá, donde participará en un foro organizado por la CAF.

Las inclemencias del tiempo obligaron al Presidente electo de la República, José Antonio Kast, a modificar el itinerario de su viaje a Centroamérica, que partió este fin de semana en República Dominicana.

Este lunes, el futuro jefe de Estado debía aterrizar en El Salvador, donde se reuniría con el Presidente de dicho país, Nayib Bukele, y visitaría el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), conocida como la "mega cárcel" de dicho país.

Sin embargo, las fuertes tormentas que azotan a Estados Unidos obligaron al próximo mandatario a modificar su itinerario y postergar su viaje a El Salvador.

"La visita a El Salvador, que se realizaría hoy, fue postergada por la suspensión de vuelos en Estados Unidos debido a las condiciones meteorológicas, y se están buscando alternativas para poder concretar dicha visita y compatibilizarla con la

agenda que tiene en Panamá", informaron desde la Oficina del Presidente Electo (OPE).

Dicho lo anterior, Kast emprenderá rumbo hoy a Panamá, dondeparticipará en el Foro Económico e Internacional de América Latina y el Caribe, y sostendrá reuniones bilaterales con algunos presidentes de la región.