UDI suma un diputado en la Cámara, después de recuento de votos

Tras haber reclamado y exigido el reconteo de votos, la Unión Demócrata Independiente (UDI) finalmente consiguió un escaño adicional en la Cámara de Diputados para el período 2026-2030.

Esto, después de que el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) confirmara que el diputado Felipe Donoso fue reelecto, superando al candidato por el Partido de la Gente, Guillermo Valdés.

Donoso resultó electo por el distrito 17, compuesto por las comunas de Constitución, Maule, Molina, Pelarco, Talca, entre otros. La UDI aumentó sus diputados a 19 y la derecha quedó a un escaño de obtener la mayoría en la Cámara Baja.

En diciembre el gremialismo había reclamado ante el Tribunal Electoral Regional del Maule para que se hiciera una revisión y reconteo, después de acusar que hubo mesas con más del doble de votos que los electores que podían sufragar, errores en las actas y en la calificación de votos nulos.

En la votación, la diferencia entre los candidatos del PDG y la UDI era de 88 votos.

Donoso es abogado, fue gobernador de Talca entre 2018 y 2020 y fue electo diputado en 2021. Participa actualmente de las comisiones de Hacienda y de Familia.

Además de las comisiones investigadoras sobre inobservancia convenio de riego Endesa de 1947 (Laguna del Maule) y operaciones línea aérea Conviasa en Chile.