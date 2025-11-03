OpenAI cierra acuerdo informático de US$ 38 mil millones con Amazon

OpenAI firmó un acuerdo por US$ 38 mil millones con Amazon Web Services (AWS), el más reciente de una serie de convenios que la startup ha cerrado en su carrera por asegurar capacidad de cómputo.

El contrato a siete años, que eleva los compromisos recientes de OpenAI a cerca de US$ 1,5 billones (millones de millones), permitirá a la compañía utilizar de inmediato la infraestructura de AWS, incluidos los chips Nvidia, para ejecutar sus productos.

El acuerdo acerca a la creadora de ChatGPT a Amazon, que a su vez se ha comprometido a invertir US$ 8 mil millones en su rival Anthropic, y reduce la dependencia de OpenAI respecto de Microsoft, su mayor patrocinador, para obtener potencia informática.

Las acciones de Amazon subieron más de 5% hasta un récord histórico en las primeras operaciones del día.

Durante este año, OpenAI ha cerrado una serie de acuerdos masivos con empresas como Nvidia, AMD, Oracle, Broadcom, Google y Samsung. Estos contratos comprometen a la compañía a gastar cerca de US$ 1,5 billones en recursos de cómputo, pero están estructurados de modo que OpenAI pague en cuotas a medida que se desarrollen y entreguen nuevas capacidades.

Los acuerdos han sido negociados principalmente por un pequeño equipo interno, con poca participación de asesores externos.

La empresa planea una ambiciosa expansión de centros de datos para posicionarse en el centro de un ecosistema de compañías que desarrollan nuevas tecnologías de inteligencia artificial.

El director ejecutivo, Sam Altman, ha dicho que desea añadir un gigavatio semanal de nueva capacidad a partir de 2030, una cantidad de energía equivalente a la producción de una planta nuclear.

Los expertos cuestionan la viabilidad de desarrollar tanta capacidad en tan poco tiempo, así como la capacidad de OpenAI para financiarlo.

Los ingresos de la compañía se dispararon a US$ 13 mil millones anuales, y Altman afirmó esta semana que podrían alcanzar los US$ 100 mil millones en 2027.

Sin embargo, el voraz consumo de poder computacional llevó a la empresa a una pérdida de cerca de US$ 12 mil millones en el último trimestre, según reveló Microsoft la semana pasada.

Altman dijo sentirse seguro de que la empresa crecerá para cumplir sus compromisos, en una entrevista con el inversionista Brad Gerstner el fin de semana.

“Estamos apostando a que los ingresos seguirán creciendo y que no solo ChatGPT continuará expandiéndose, sino que también podremos convertirnos en una de las principales nubes de IA, que nuestro negocio de dispositivos de consumo será algo importante, y que la IA capaz de automatizar la ciencia creará un enorme valor”, señaló.

Allanando el camino para una IPO

La startup completó la esperada reestructuración la semana pasada, permitiendo a los inversionistas poseer acciones por primera vez y allanando el camino para una oferta pública inicial (IPO).

Hasta la fecha, OpenAI ha recaudado alrededor de US$ 60 mil millones, y los ejecutivos de la empresa creen que una estructura corporativa más convencional facilitará futuras rondas de financiamiento.

Como parte de la reestructuración, OpenAI reescribió un contrato que otorgaba a Microsoft un derecho de preferencia sobre nuevos acuerdos de nube, lo que abrió el camino para el acuerdo con AWS.