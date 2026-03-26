Abastible estima alza cercana al 10% del gas licuado a partir de este jueves en medio de anuncio del Gobierno y contexto internacional

La compañía destacó que este ajuste se da en un escenario donde otros combustibles han experimentado incrementos significativamente mayores.

Frente al alza histórica de los combustibles, y en medio de la volatilidad internacional generada por la guerra entre Estados Unidos e Irán, Abastible informó este jueves que, en el corto plazo, el mercado del gas licuado enfrentará ajustes acotados, manteniendo condiciones de suministro seguras para el país.

Según estimaciones de la compañía, se espera que a partir de este jueves el precio registre un alza en torno al 10%, compuesto por el aumento del valor del gas licuado, junto al incremento en los costos de transporte, asociado al alza del diésel y gasolinas.

"Este ajuste se da en un contexto donde otros combustibles han experimentado incrementos significativamente mayores. En términos porcentuales, el diésel ha registrado alzas del orden de 50% a 60%, mientras que las gasolinas han aumentado en torno a 30%, lo que contrasta con el incremento cercano al 10% proyectado para el gas licuado", aseguró la firma en un comunicado.

Respecto a las razones del alza, Abastible advirtió que Chile es un país altamente dependiente del mercado internacional del gas licuado, importando cerca del 90% de su consumo principalmente desde Estados Unidos.

En este contexto, agregó, "los precios locales se determinan en base a indicadores internacionales como Mont Belvieu, referencia clave del mercado estadounidense. A diferencia de Asia y Europa -más dependientes del suministro desde Medio Oriente-, el país norteamericano cuenta con altos niveles de inventarios, lo que ha permitido moderar las alzas y contener en parte el impacto en mercados como el chileno".

Sin embargo, advirtió que actualmente el conflicto en Medio Oriente ha generado volatilidad en todos los combustibles, afectando cadenas logísticas y presionando los precios internacionales.

Pero destacó: "Pese a ello, el gas licuado ha mostrado un comportamiento más estable en comparación con otros energéticos, tendencia que también se proyecta para Chile".

En materia de abastecimiento, Abastible sostuvo que cuenta con un sistema resiliente, basado en contratos de suministro, capacidad de almacenamiento y una red logística que entrega flexibilidad operativa. A lo anterior -dijeron- se suma un suministro regional que contribuye a reforzar la seguridad de suministro.

"No obstante, el actual escenario internacional -marcado por la guerra y eventuales restricciones operacionales en puertos clave, particularmente en Estados Unidos- introduce un nivel de incertidumbre que podría derivar en contingencias a nivel global. En este contexto, Abastible se encuentra monitoreando permanentemente la situación y gestionando activamente sus operaciones para mitigar cualquier riesgo de desabastecimiento", alertó.

Opción de descuento

Abastible señaló en su escrito que existen alternativas para optimizar el gasto en gas licuado. Una de ellas -recogieron- es la modalidad “Al Paso”, "que permite retirar el cilindro directamente en el distribuidor, evitando el costo de despacho y generando un ahorro relevante de alrededor de $ 5.500".

Además, recordó que la compañía "cuenta con variados descuentos a través de diversos convenios con instituciones, además de beneficios disponibles mediante el pedido de gas vía WhatsApp, donde los clientes pueden acceder a rebajas en sus compras solo por el hecho de pedirlo a través de la aplicación".